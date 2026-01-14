客語閩南語喊話「一定幫忙」！國台辦：幫1台網友尋獲在陸親人

大陸國台辦去年10月進駐社群平台臉書（Facebook）。國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日宣布，「國務院台辦發言人」帳號開設以來，收到近10位台灣網友留言希望協助尋找在大陸的親人，中方更已成功協助其中一人尋親。

朱鳳蓮強調中方認真對待台灣網友每一則求助留言。（圖／翻攝《央視網》）

朱鳳蓮上午主持國台辦每週的例行記者會時表示，中方認真對待每一則求助留言，協調相關地方台辦迅速與台灣網友聯繫溝通，了解核實情況，積極推進尋親事宜。

朱鳳蓮還宣布「一則好消息」，稱湖北省、黃岡市、黃梅縣三級台辦通力合作，已幫助一名台灣網友尋獲在黃梅失散多年的親人，目前正溝通安排回鄉祭祖相關事宜。

廣告 廣告

許多網友在國台辦臉書帳號追問于朦朧之死。（合成圖／翻攝「國務院台辦發言人」臉書）

朱鳳蓮強調，「兩岸同胞是血濃於水的一家人」。她並以客家話與閩南語喊話，「台灣鄉親來尋親，台辦一定會幫忙！」「兩岸同胞一家親，常來常往心連心！」

朱鳳蓮也呼籲台灣民眾多加關注「國務院台辦發言人」臉書帳號，稱將不斷強化訊息發布與服務，為台灣民眾前往大陸尋親尋根、交流參訪等提供幫助與支持。

不過，朱鳳蓮並未提到台灣網友更為關切的于朦朧案議題。自國台辦開設臉書帳號以來，台灣網友持續留言追問大陸男明星于朦朧離奇死亡案，「于朦朧立案沒」、「何時公開于矇矓事件的真相？」「于朦朧案查的如何了？」等留言迄今仍充斥版面。

延伸閱讀

初選輾壓黃榮利 蔡易餘：不該拿「明文規定」破壞團結

快訊/蔡易餘贏了！ 出線民進黨嘉義縣長初選

快訊/綠營內戰台南市壓軸登場！ 憲妃大戰今晚電話民調見真章