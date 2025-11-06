客語、英語相互押韻成「晶晶體」 歌手ana：發出客家人聲音

【緯來新聞網】歌手ana 推出首張個人概念專輯《Final Girl》，以「晶晶體女孩的客語革命」為題，將客語與英語混融成電子搖滾的聲音實驗。在恐怖片裡，「Final Girl」象徵最後存活下來的女性，她經歷恐懼、逃亡與重生，最終成為掌握命運的主體，ana 以此為靈感創作同名專輯，以客語與英語雙語書寫，讓母語不再只是文化符號，而是自我對話與反抗的語言。她說：「我講話本來就很晶晶體，就想說客語與英語相互押韻一定很好玩。與懷舊無關，只是想發出屬於這一代客家人（我）的聲音。」

歌手ana 推出首張個人概念專輯《Final Girl》。（圖／東城音樂提供）

出身桃園楊梅、畢業於國立台南藝術大學應用音樂系工程組的ana，現為創作者、聲音工程師、樂手與策展人，曾任樂團 Thursday Off 主唱與詞曲創作。代表 EP《Little Room》，獲得文化部流行音樂製作發行補助、校園創作菁英獎佳作、高流系樂團大賽最佳作詞獎與桃園鐵玫瑰熱音賞人氣獎等肯定，是新世代具有潛力的母語創作女聲。



回顧創作起點，ana笑說自己在幼稚園時第一次「誤打誤撞」創作：「媽媽幫我洗完澡後坐在馬桶上幫我吹頭髮，我坐在她腿間的小板凳上發呆亂哼，有一次哼出沒聽過的旋律，媽媽居然大讚，可能那就是我的第一首歌吧！」



整張專輯歷時一年多製作，ana笑說：「整張專輯都在哭。」她坦言自己對作品執念極深，「幸好呂老師願意與我溝通。最難忘的是被氣哭的同時，也被愛救回來。」而王治平首度跨界饒舌，將能量注入她的創作。ana分享：「我一直都知道王老師是台式嘻哈始祖、L.A. Boyz的製作人！我們其實沒見過幾次，卻在 Hiatus Kaiyote 演唱會巧遇，我還緊張問呂老師我可不可以去打招呼，結果王老師超Chill、超親切，都是愛音樂的人。」

