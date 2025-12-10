客變設計預見未來！新三代同堂的「彈性共居」之道

Michelle｜圖片提供 AJA安頡建築室內設計

預售屋階段的設計介入，其價值不只是結構與機能的「先見性」與「最大化」。對AJA安頡建築室內設計（以下簡稱安頡設計）而言，更是提前思考家庭結構、財產規劃，甚至是「生活模式」演變的機會，進而規劃「家庭結構的預應性設計」與「資產價值的永續性」。



面對現代「三代同堂」從傳統的「同屋共居」轉向「多戶近鄰、緊密互動」的新型態，設計的任務便是預見並承載這份十年甚至更長遠的家族生活藍圖。安頡設計 胡昌明建築師，透過同為寶輝 CITY PARK 的兩案例，展現如何藉由預售階段的設計介入，重塑新三代共居的理想生活。



Case 1在彈性中預見未來聚會核心——寶輝 CITY PARK 合併戶

本案的屋主與父母、兄弟姐妹皆購買同社區不同樓層，形成年代交錯卻緊密互動的「新三代同堂」生活圈。此案作為家族數戶中的「核心聚會單元」，設計需在平日滿足屋主家庭的居住需求，節慶時又具備承載大家族共聚的社交量能所需。



以「流動性」與「預留性」為考量的格局規劃

而首要任務是突破兩戶合併後的跨尺度格局，對空間進行動線調整與比例重塑，最大化公共區域的流動感與開闊性：

●策略性動線配置：預留雙出入口的結構彈性。其中一側轉化為大型儲藏室，滿足大尺度的收納需求，同時保留未來分戶出售或出租的可能性，體現高度的規劃彈性與空間格局的完整性

●社交核心的放大：廚房設計為內外雙層系統，將日常煙火氣與社交儀式感分區，外廚空間透過圓桌設計，形成強大的情感聚合核心，強化宴客與家庭聚餐的機能。

●全齡宅生活長居考量：為了確保家庭成員在不同生活階段的長居久安舒適性，設計超前部署，提前在主臥與書房放大空間尺度，以保障未來動線順暢與靈活使用的空間。同時，對合併戶的牆體進行結構強化，預留未來彈性，提升住宅的長遠生活適應性與資產價值，更實現全齡化幸福安適的居家環境。

●多功能共享空間：書房配置雙人工作桌，書房以雙人桌配置，滿足現代家庭 Work-from-Home以及與子女共學的需求，並預留投影牆面，完美轉化為多功能的共享空間。



客變階段的思考點：

●全齡宅設計 永續家庭藍圖：提前預見家庭成員不同生活階段的成長與長居適應性將全齡化與成長彈性思維預先融入設計 。

●空間結構彈性 資產價值最大化：透過客變在基礎工程階段，精準預留出入口、給排水、電力迴路等配置，為空間保有高度分割彈性，確保未來資產的活化與潛在價值。

●家庭機能的多重性：空間具備多重情境模式的多元化變換能力，能彈性適應WFH家庭辦公、親子互動、靜謐休憩等多功能需求，達成共用空間與獨立私領域的平衡。



Case 2飯店式居所，近距離共域的精緻美學——寶輝citypark Y Housing Interior

同樣位於CITY PARK的另一戶，則展現了「新三代同堂」的延伸樣貌。屋主長年旅外經商，家庭成員為夫妻二人與假期返家的子女，而父母則居住於步行可達的鄰近社區，呈現「近距離共域」的生活模式。



以「減法」創造「最大化」

此案室內面積僅約40坪，但設計師透過設計，成功以比例與視覺延伸打造出大宅氣度與飯店級的精緻美學：

●放大公領域尺度：退掉一間次要的公共衛浴，將所釋放的面積回饋給玄關、客廳與餐廚，放大情感交流的核心的公領域。

●材質與光影的加乘：選用深色木皮搭配精緻石材與金屬造型，精準掌控採光方向與色溫變化，形塑出層次豐富、低調奢華的精品飯店氛圍。

●去中心化的「減法」：以投影幕取代電視,無電視設計成就工藝、材質美學的純粹展演



屋主表示，既能與近居的父母保持隨時照應的親密距離，又能保有夫妻倆獨立、優雅的生活節奏，正是他理想中的生活狀態。胡昌明建築師藉由設計，成功的將空間的機能與氛圍，完美契合現代菁英家庭對生活品質與世代連結的深層需求。



客變階段的思考點：

●空間機能策略性的「退讓」與「放大」：是否捨棄低使用率的次要空間（例如：退掉一間公共衛浴），集中資源於核心社交區域，優化每日生活體驗。

●動線與機能的整合：釋放空間，優化日常動線的效率。

●生活模式的貼合：不同生活模式對空間的需求調整，創造與業主生活型態相符的專屬空間。



