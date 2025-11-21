客貨機功能越來越多 美KC-135加油機裝通訊莢艙秒變指揮機

〔記者吳哲宇／綜合報導〕KC-135加油機得益於機內艙間龐大，近年被美軍嘗試加裝各種功能使其身兼多職，而近期美國猶他州空軍國民兵第151聯隊的KC-135加油機，日前在演訓中掛載通訊莢艙，協助友軍傳遞情資，化身空中通訊節點。

軍聞網站「The Aviationist」報導，本次演習測試的，可能是空軍開發的先進作戰管理系統 (ABMS)，該系統是個雲端共享網路，可連結美軍陸海空及網路的各作戰單位，讓所有部隊共享蒐集到的分析資訊，並即時做出決策。本次KC-135與KC-46一同作為通訊節點翻譯F-22和F-35戰術數據鏈的程式語言。

廣告 廣告

美國空軍國民警衛隊空軍預備役司令部測試中心(AATC)補充，正評估強化資料鏈的裝備最小化可行性能力，目的在融合三個視距戰術資料鏈網路和多個超視距資料鏈連接的能力。

第151聯隊19日表示，該聯隊KC-135在7月舉行的「堅決部隊太平洋25」(REFORPAC 25)中，與空軍國民兵暨空軍後備部隊測試中心(AATC)合作，為KC-135掛載新型通訊莢艙，在演訓中驗證可行性。透過加油機穿梭於戰場的任務特性，讓其成為重要通訊節點，提升聯合部隊通聯與作戰效率。

第151聯隊說，傳統作戰從獲得前線情資，到做出決策並付諸行動，通常需要72小時，但依靠KC-135本次測試的新型資料鏈強化莢艙，透過融合、連接多種資料鏈的能力，可縮短至數分鐘，為部隊提供近乎即時的情資更新能力，有效提升行動效率。

AATC的KC-135測試行動主任利德爾中校表示，透過加油機跨戰區的情資傳遞能力，加速感測器、目獲、射手、戰果評估間的資訊傳遞，有助拓展全球「擊殺網」韌性，同時也讓加油機部隊能即時更新戰情，隨時應對瞬息萬變的威脅，提高機隊生存性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

國軍上將調動有譜 傳劉任遠接軍政副部長丶黃志偉升空軍司令

「國會阿信」石文龍終於有人接班 孫進德少將接掌國防部「國會處長」

勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看

「濱海作戰指揮部」延後到明年7月成軍 「這3項」必須到位缺一不可

