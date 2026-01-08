客買地瓜球要分5包！老闆傻眼直接拒絕 全場挺爆

地瓜球是台灣常見的國民小吃，近日一名地瓜球攤販老闆分享，有客人點了大份地瓜球27顆50元，卻要求分5包裝，讓他當場傻眼，立刻婉拒「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」結果對方就不買了，貼文引發網友討論，不少人力挺老闆，認為答應不合理的要求只會讓自己吃虧，千萬不要寵壞客人。

一名地瓜球攤販老闆近日在社群平台Threads分享，大份地瓜球27顆、售價50元，遇到客人點了一份大份後，要求分裝成5包，讓他當場傻眼，只好婉拒「不好意思，沒辦法幫您分裝那麼多包」對方隨即取消購買，也讓他不禁好奇詢問網友「這樣的情況該不該幫她分裝？」

貼文引發討論，不少網友認為原PO拒絕客人要求的做法並無不妥，指出服務客人固然重要，但必須判斷要求是否合理，並提醒「別慣著他」、「這次答應了，下次只會要求更多」、「立場不堅持，客人下次就會拿前例來要求」。

此外，不少攤販與店家也留言分享類似經驗，包括「曾遇過客人點一份18吋披薩，卻要求切成6片以上並分別盒裝」、「鹽酥雞攤遇到客人點一份甘梅薯條，卻要求分成3包，且每包撒的調味料還不一樣」、「有人要求將車輪餅對半切，遭拒後竟反問『沒有刀嗎？切一下就好』」、「飯糰店也遇過客人要求對半切」，讓不少老闆大呼無奈。

事後，原PO也在留言處補充說明，因類似要求層出不窮，最終乾脆製作標語張貼在餐車上，明確告知「不提供分裝服務，請見諒，謝謝」，以避免再度引發爭議。

