客赴五星飯店鐵板燒「遇小蟑螂」 業者歉：加強清消

台北市 / 綜合報導

這真的是驚喜變驚嚇！有客人到五星級飯店的鐵板燒餐廳用餐慶生，結果吃到一半，突然看到一隻小蟑螂，從盤底爬上來！更讓他們不滿的是，當下向服務生反映，卻被回了一句「因為昨天剛消毒、今天難免會遇到」，一直到吃完飯前、都沒人處理，讓他們非常傻眼； 飯店業者則回應，有在第一時間向客人道歉、清潔桌面，也表示，將會加強清潔與消毒作業。

海鮮、肉類和蔬菜，最頂級的食材通通放上煎台，色香味俱全的鐵板燒料理，是五星級酒店的招牌之一，卻有客人到此吃出驚魂記，就是這一隻小蟑螂，讓人食慾全。

廣告 廣告

顧客胡先生和女朋友，昨(9)日晚間到台北市一家，五星級酒店鐵板燒餐廳用餐，滿心期待來慶生，一人點了一客，4、5千塊的牛排套餐，沒想到吃到主餐時，突然一隻小蟑螂從盤底爬上來，當下馬上和服務生反映，結果對方冷淡回了一句，昨天剛消毒今天難免會遇到，一直到用完餐前都沒人處理，小蟑螂就這樣陪同吃了整頓飯。

顧客胡先生說：「我覺得他們整個客訴處理流程，是最不OK的，就是哪怕你今天結帳的時候，跟我講說，不好意思，這樣造成你的困擾，或怎樣，我覺得這都是小事，可是就從頭到尾大家好像真的，你就當作沒發生過一樣，就這樣過去，有點傻眼，我會覺得是一間這麼，就是國際型的酒店，為什麼可以出現這樣子的應對。」

針對控訴飯店業者回應 ， 有在第一時間向客人道歉 ， 也立刻清潔桌面 ， 表示會加強消毒與清潔作業 ，只不過食安爆出疑慮，衛生局也喊話會前往稽查。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁說：「如查獲相關衛生缺失事項，會責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條，處6萬到2億元罰鍰。」

到底是哪個環節出了問題，衛生單位還要查個清楚，畢竟客人本來開心慶生，最後卻因為小蟑螂掃了興致，恐怕也讓餐廳的名譽大打折扣。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾疑吃到「蟑螂腳」 服務員：是蝦腳 飯店歉：送驗釐清

外帶「林聰明沙鍋魚頭」吃一半見大蟑螂！ 店家致歉：第一時間主動聯繫當事顧客

吃火鍋驚見蟑螂鍋邊爬 業者致歉：全面加強清消

