客轟排骨便當145元合理？老闆抓包「暗槓2條魚」 超爽打臉文萬人朝聖

有民眾抱怨台中某間自助餐的排骨便當賣太貴。(圖／翻攝自爆料公社)

排骨便當賣多少錢才合理？有民眾發文抱怨台中某間自助餐排骨便當要145元「XX勒！這樣合理嗎？」，卻被店家打臉該民眾有單點兩條肉魚卻沒有寫在文中，並PO出店內價目表佐證排骨便當賣110元，超爽打臉文吸引1.4萬名網友朝聖，直呼「還好店家反應很快」。

老闆打臉客人有買2條肉魚卻沒有說。(圖／翻攝自爆料公社)

客轟排骨便當145太貴！被老闆打臉了

有民眾在「爆料公社」發文投訴，他在台中台灣大道上某間自助餐買5個便當，共付725元，「等於一個便當145元，XX勒！這樣合理嗎？白眼翻到外太空去」，並附上排骨便當照片，有4格配菜和1個荷包蛋。

沒想到該貼文被自助餐老闆看到，老闆在「爆料公社」發文反擊，「那個先生，我記得你還多單點兩條肉魚，下次麻煩一次拍照出來，這樣會讓人誤會，讓你覺得貴，你可以跟我們反應一下會跟你解釋金額，讓你有不好的購買體驗，不好意思」。

老闆PO出排骨便當價格，並表示還可以提供監視器畫面佐證。(圖／翻攝自爆料公社)

老闆PO出價目表！客被轟到刪文神隱

老闆PO出店內價目表，排骨便當售價110元，「現在物價什麼都漲，雞蛋也上漲，本來我們是賣10元，最近蛋商也一直漲價，我們才賣15元的，如果降價我們會調整回10元，你那排骨飯金額是125*5=625 (蛋15元)，肉魚單點50*2=100，625+100=725，金額是這樣來的」。

最後老闆向該民眾喊話「我這邊有監視器畫面，客人有疑慮可以跟我要，肖像權問題我就不上傳了。最近物價漲到（我也想在外太空翻白眼）」，老闆也在留言處說明「真的很抱歉，佔用版面，只是想解釋清楚不想讓人誤會」。

超爽打臉文吸引1.4萬名網友朝聖，該民眾起初不認錯，在打臉文底下留言「我只是覺得很貴而已，我又沒有損害店家名譽，道什麼歉」，遭網友砲轟「PO文不老實，不需要跟店家道歉嗎？」、「誣賴店家不用道歉？」、「如果店家沒有出來澄清，是不是就一直被誤會下去」，後續見風向不對刪文神隱。

