客運下坡彎道「跨雙黃線超車」！逼對向車停 雙方僵持7秒畫面曝

雲林古坑發生驚險一幕！一輛客運為了超越前方農用車，竟在下坡彎道處跨越雙黃線逆向超車，與一名轎車駕駛「林先生」險些發生嚴重車禍，雙方在路上對峙長達7秒之久。林先生事後將行車紀錄器畫面公開，呼籲客運公司加強職業駕駛教育。台西客運則承諾將對違規駕駛進行懲處，並強化教育訓練。警方指出，該名客運駕駛的多項違規行為，最高可處新臺幣1,800元以下罰鍰。

客運為超越前方農用車，不顧道路安全規範，越線行駛並持續按喇叭要求對向車輛讓路 。(圖／民眾提供)

雲林古坑一起客運違規超車事件引發關注，一名轎車駕駛在下坡彎道處遭遇客運跨越雙黃線逆向超車，差點發生嚴重車禍。事發於當天上午10點多，客運為超越前方農用車，不顧道路安全規範，越線行駛並持續按喇叭要求對向車輛讓路，雙方對峙長達7秒。事後駕駛將影片公開，呼籲客運公司加強職業駕駛教育，台西客運則承諾將對違規駕駛進行懲處並強化教育訓練。

林先生行經該路段時，突聽見尖銳的喇叭聲，隨即一輛客運違規跨越雙黃線，朝他的車輛衝來 。(圖／民眾提供)

這起驚險事件發生在雲林古坑鄉文昌路上，當時轎車駕駛林先生行經該路段時，突然聽見尖銳的喇叭聲，隨即看到一輛客運違規跨越雙黃線，朝他的車輛衝來。林先生立即緊急煞車，兩車就這樣在路上對峙了整整7秒，直到前方農用車緩緩駛離後，客運才回到自己的車道。

客運在道路轉彎處的情況下，仍違規跨越雙黃線超越農用車，導致險些發生車禍。(圖／TVBS)

林先生表示，當時客運不顧自己行經下坡且在道路轉彎處視線不良的情況下，仍違規跨越雙黃線想要超越農用車，導致險些發生車禍。他強調自己看到客運後立即停車，但對方仍一路按喇叭要求他讓路，他認為作為職業駕駛不應有這種基本的交通違規行為，且這樣的行為非常危險。林先生慶幸當時車上沒有孩子，否則可能會造成孩子心理陰影。他希望客運公司能加強司機教育，避免在鄉間小路上發生類似危險行為。對此，台西客運經理李美秀回應，公司將查核該名駕駛的行為，並對違規駕駛進行懲處及再教育。

台西客運回應，公司將查核該名駕駛的行為，並對違規駕駛進行懲處及再教育 。(圖／民眾提供)

除了對個別違規駕駛進行處理外，客運公司也表示會對所有司機加強教育訓練。警方則指出，該名客運駕駛的違規超車、闖入逆向車道及長按喇叭等行為，可依道交條例第45條不依規定駛入來車道、或第47條超車未依規定，可處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰，以及違反第41條不依規定使用喇叭，可處新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰。

