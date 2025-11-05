客運司機毆打學生與寵醫亂象 黃敬平議員籲強化監督保障民權安全

【記者范文濱/桃園報導】針對近期客運司機毆打學生乘客事件及民眾反映的動物醫療收費不透明問題，市議員黃敬平市政總質詢中，嚴正要求市府全面檢討監督機制，並加強保障市民與用戶權益。他指出，公共安全與民生信任息息相關，市府應責無旁貸，確保制度透明、公正執行。

黃敬平議員表示，近日發生客運司機因言語衝突毆打學生事件，造成學生身心受創，更重創客運形象。他痛批，若被打的是市長您的孩子，您會安心嗎？每天搭車上下學、上班的民眾，竟可能成為司機暴力的受害者，這樣的通勤環境怎能放心？」他要求市府徹查承運公司康寧客運是否長期存在管理疏漏，並依「汽車運輸業管理規則」第30、32、35條依法重罰，讓業者為管理失職付出代價。

黃敬平議員也建議客運公司全面安裝行車及車艙監視設備、強化司機教育與情緒管理訓練，並建立乘客申訴與緊急通報系統，防止暴力事件重演。他強調，公車與客運是市民生活的重要一環，安全必須放在首位。

近年來民眾對「消費者保護」意識日增，但在寵物醫療領域卻頻傳亂象。黃敬平議員說，例如近期網路上有飼主分享，愛犬因醫師建議手術被收取高額醫療費，原報價2萬元最後暴增至30萬元，狗狗仍不幸死亡。該飼主投訴過程中被動保署與消保單位互相推託，顯示制度漏洞與監管不足。

黃敬平議員強調，不論是公共運輸或動物醫療，市府都應主動介入，建立透明化資訊平台與稽查制度，確保消費者知的權利不被侵害。他呼籲桃園要成為安全、誠信、友善的城市，就必須從每個影響民眾生活的細節落實改革，讓人民感受到真正的保障與公信力。

