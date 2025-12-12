客運司機當街毆打高中生「滿臉血」遭起訴 今致歉坦承犯行拚緩刑

今年10月桃園一名劉姓客運司機因懷疑學生逃票，與另一名看不下去的黃姓學生發生口角，最後司機暴怒痛毆黃姓學生，導致他鼻樑斷裂。檢方火速偵結，依傷害罪起訴司機，並建請法院從重量刑，桃園地院今（12）日召開程序庭，劉姓司機當庭坦承犯行，爭取緩刑機會，並希望向學生表達歉意。

公車司機與學生在人行道上爆發激烈拉扯，學生被扛起後又被壓倒在地，起身時滿臉是血，司機情緒激動，繼續掌摑教訓。事發在今年10月22日，桃園一名41歲的劉姓司機懷疑高中生逃票起口角，遭另一名要下車的黃姓學生反嗆「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，司機瞬間暴怒，下車爆打黃姓學生。

黃姓學生多處受傷，還產生「急性壓力反應」。圖／翻攝自Facebook（資料畫面）

黃姓學生被毆到倒地，雙手抱頭無力反抗，可司機不罷休，接連出拳10多次，導致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀。

事件引發喧然大波，客運公司立即道歉並將劉姓司機解職，桃檢蒐證完畢後，在案發第7天火速偵結，依傷害罪嫌起訴並建請法院重判。法院12號上午召開準備程序庭，劉姓司機坦承犯行，表示非常後悔，希望能獲得從輕量刑及緩刑機會，並向學生致歉。法官則建議先以書面向學生道歉，待26號調解時進一步協商。

※拒絕暴力 請撥打110

桃園／綜合報導 責任編輯／施佳宜

