客運司機稱「乘客會罵人」拒載 車門邊爆口角

想搭客運為啥被拒絕？有乘客搭客運從台北要去桃園，卻被司機擋在門邊，拒絕載運。司機說「載過這乘客很多次，對方會罵人」，等於是拒載的黑名單，但乘客則表示自己很無辜，雙方互不相讓。其他乘客只能被迫待在車上，行程都被耽誤。但也讓人好奇，乘客到底有啥黑歷史被拒載?

到底是什麼原因起衝突，有待客運公司出面說明。

客運司機vs.遭拒載乘客：「你不用問這麼多，你會罵人，（你剛夾到我的腳，你又再來一次），不好意思，你會出言不遜。」客運司機站在駕駛座旁，擋在門邊，不讓乘客上車，雙方發生口角衝突，乘客不滿控訴遭司機拒載。

客運司機vs.遭拒載乘客：「（你會罵人，我非常理智，所以我有理由拒載，我也很客氣，我有理由拒載。）因為你今天不報警，你夾到我的腳，你沒有...你沒有...，你還過來是不是，你沒有理由拒載我。」

司機聲稱乘客會罵人，因此拒絕載運，乘客也堅持自己沒有錯，雙方誰也不讓誰，其他乘客只能無助待在車上，行程全被耽誤，後方想上車的民眾，也被擋住。

客運司機vs.遭拒載乘客vs.後方民眾：「大哥對不起，綠燈了啦，可不可以讓我們走。（他是拒載的乘客啊，他一定要上車啊），（我為什麼是拒載，打給總部，我現在報警）。」

事發地點就在，台北市大同區民生重慶路口，這名乘客原本要搭乘客運，從台北前往桃園，卻遭司機拒載上不了車。

其他乘客：「（客運）它以前是公家的交通機構，所以它一般來講都OK，（搭車有看過），（發生什麼糾紛嗎）很少。」

其他乘客：「就我搭車的經驗來看，我看到的（客運）司機都很客氣，都會提醒你下車要注意安全，我目前碰到的都是這樣的。」

根據法規，在特定情況下例如乘客有傳染病，行為不當或攜帶違禁品時，司機可以合法拒載，但雙方到底是什麼原因發生衝突，司機還氣到拒載這名乘客，客運公司目前沒有回應，有待業者後續出面說明。

