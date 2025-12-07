客運司機邊開車邊看手機 乘客拍下驚呼：好危險

屏東客運的司機被乘客拍下他開車時把手機放在方向盤上，沿路邊開車邊看宮廟遶境活動。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





這真的太誇張了，屏東客運的司機被乘客拍下他開車時把手機放在方向盤上，沿路邊開車邊看宮廟遶境活動，讓乘客覺得太危險，而屏東客運則表示這是嚴重的違規行為，內部會進行懲處，同時警方也會針對司機邊開車邊看手機另外開出紅單。

屏東客運上的乘客，由司機後方的視角拍下去，看到司機把手機橫放在方向盤上，邊開車邊看廟會繞境活動的影像，連路口轉彎時司機仍然看得很開心，而這輛客運當駛正行駛在屏東車站附近交通繁忙的區域，司機邊開車邊看節目，讓搭車的民眾深陷危險中。

民眾：「看了影片我嚇一跳，怎麼這麼厲害這實在是太危險了，一邊開車一邊看手機，那真的很危險，而且他不是開自己的車，是開公共運輸的司機，還有別的乘客什麼的，生命都掌握在他的手上。」

民眾：「不是只有客運才會這麼做，有些送貨也會這樣做，你會當場去跟他講嗎，他等等生氣怎麼辦，現在人不是都情緒不穩定，那就是拍下來，投訴給他們公司對啊。」

而其他司機則指這名司機已經開了十年客運，也為當事的司機緩頰。

屏東客運其他司機：「有時候東西放著也沒有在看，主要是要看交通狀況，有時候聽聲音就可以知道，他在演什麼了不一定，那像你們會這樣子嗎，應該不會吧偶爾會，可是這情形不多。」

屏東客運業務部副理黃日新：「當然這個屬於嚴重情況，所以我這邊不太能透漏說，會有具體什麼樣的懲處，不過一定會給駕駛長，比較嚴厲的懲處內容。」

屏東客運指內部會懲處司機，邊開車邊看節目的行為，同時警方也會依客運司機的違規行為另外開出罰單。

