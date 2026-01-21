客運旺季效應放大 航空股撐盤

（中央社記者江明晏台北21日電）受惠節慶與賽事催化，航空今年首季傳統客運旺季效應有望放大，載客率力拚高檔，航空燃油價格低檔震盪，有利成本結構，加上殖利率題材保護，帶動航空族群今天逆勢走強，華航、長榮航、台灣虎航股價勁揚。

台股今天重挫，航空股相對撐盤，成為盤面焦點。華航盤中漲逾3%，至22.7元，股價創約7個月新高，終場上漲1.6%，收22.25元。長榮航盤中漲近2%，終場上漲0.26%，以38.3元作收。台灣虎航盤中翻紅，重回70元關卡，終場收70.6元，漲幅1.44%。星宇航空則在盤下震盪，終場下跌0.43%，收23.35元。

展望航空業首季走勢，業界人士看好，受惠寒假與農曆年假期重疊，長程線探親與旅遊需求同步升溫，櫻花季與滑雪季推升東北亞短程線買氣，長程線需求也同步轉強。

此外，今年3月世界棒球經典賽將於日本、美國與波多黎各舉行，將刺激日本航線及美洲航線需求，但在短期運能供給彈性有限下，航空公司僅能透過加班機與機型調整因應，整體載客率可望維持高檔，票價具支撐，有望放大首季傳統客運旺季效應。

業界人士表示，觀察布蘭特原油及新加坡航空燃油價格走勢，近期油價仍維持相對低檔區間，雖短期受地緣 政治與供需因素影響震盪，但整體尚未出現趨勢性上漲壓力。以歷史區間觀察，目前航空燃油價格水準仍低於疫情後高點，對航空公司燃油成本形成相對有利條件。

長榮航空先前表示，看好今年客貨運成長，客運受惠多區域增班與7月將新增華盛頓航點，票價也預料會持穩，貨運則受惠AI貨源占比持續提升，貨價良好，全年營運將力拚超越2024年水準，再創新高。

華航表示，今年將受惠連假效應、油價走低、新787機隊等利多挹注營運，客運訂位一路暢旺到過年後，也預估貨運維持高檔，營收和裝載率都不會差，油價走勢看跌，將創造獲利空間。（編輯：楊蘭軒）1150121