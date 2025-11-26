客運時速90公里遭搶方向盤！大媽只因「行李被移」暴怒險釀禍

大陸再次發生驚險的搶奪方向盤事件，江蘇一名大媽因與客運駕駛發生爭執，竟在車輛行駛於高速公路、時速達90公里的情況下，衝向駕駛座搶奪方向盤。這起嚴重危害公共安全的行為引起乘客極度恐慌，所幸未造成人員傷亡。江蘇地方法院已認定該名大媽行為構成妨害安全駕駛罪，判處拘役3個月並罰款約1.3萬台幣。此類危險行為在大陸屢有發生，當局已明確規定嚴懲此類行為，情節嚴重者最高可判死刑。

身穿黃衣的大媽突衝到客運駕駛旁，隨後直接抓住方向盤。（圖／上海東方衛視）

監視器畫面記錄下這起驚險事件，一名身穿黃衣的大媽突然衝到客運駕駛身旁，隨後直接抓住方向盤。當時車輛正在高速公路上行駛，時速高達90公里，這一危險舉動導致車輛偏移，車內多名乘客受到驚嚇。

事件的起因是這名大媽原本要搭車去探親，一上車就坐在駕駛後方的售票員座位。司機提醒她換座位時，雙方第一次發生口角。車子行駛到加油站後，又因為她的隨身行李被移動位置，再度與司機爭吵。雖然其他乘客勸架緩頰，以為風波已經落幕，但她越想越氣，最終在高速公路上失控發飆。

江蘇高郵市檢察官助理顧一笑表示，當事人站了起來，抓住司機的膀臂和方向盤，乘客都驚嚇得全部站了起來，這一危險行為持續了約8至10秒。江蘇高郵市檢察官王鍇強調，當時前後都有小轎車、大巴車、貨車經過，雖然本案沒有造成人員傷亡，但其危險性已經達到了刑事處罰的標準。

這類搶奪方向盤的危險行為在大陸並非首次出現。2018年12月，江蘇揚州曾有一名男子因臨時想下車，要求司機停車被拒絕後，竟伸手搶奪方向盤，差點讓大巴衝入河中。

為防止類似事故重演，大陸已明確規定，一旦搶奪方向盤造成重傷、死亡或重大損失，將以危害公共安全罪論處，最嚴重可判處死刑。這些嚴格的法律措施旨在保障大眾交通安全，防止類似危險行為再次發生。

【危險動作，請勿模仿】

