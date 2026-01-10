客運業營收跌38%「瘦身」求生！ 北高線先動刀 下一波鎖定4大通勤熱區

國道客運市場面臨寒冬，去（2025）年1月到10月相較疫情前同期銳減約38%。為挽救頹勢，交通部公路局正式啟動30年來規模最大的「國道客運路網優化計畫」，針對營運效率不佳及重疊性高的路線進行整併。繼去年國光客運完成南部路線調整後，今年改革重點將擴大至基隆、桃園、新竹、台中等中短途通勤熱區，目標於今年底前完成路網重塑。

營收崩跌38%

公路客運營收與載客量持續崩跌，統計顯示去1月至10月，公路客運路線僅剩520條，相較疫情前108年停駛了117條；營收雖較去年微幅成長，但仍比疫情前同期衰退37.9%，客運人次也銳減37.3%。

公路局運輸組長梁郭國指出，除了既有的運價調整與人力補助外，現行許多路線與站點多為20、30年前的規劃，早已不符現今需求。因此，透過「簡化路線」與「縮短里程」等辦法，希望能降低業者營運成本，並維持足夠的服務班次，已成為提升經營效率的關鍵手段。

首波鎖定長途與東部 北高、北花線率先整併

公路局採取「分區、分路廊」的方式進行檢討，首波針對受軌道運輸衝擊最大的中長程路線。

•東部路線：台北－花蓮原本3條路線已整併為1條，由葛瑪蘭客運營運，現階段僅於假日行駛，視需求動態調整。

•南部路線：去年下半年國光客運已率先整併南部14條路線。梁郭國舉例，台北－高雄過去有3、4家業者競爭，經整併後，目前由統聯客運與和欣客運共同營運，減少重複班次，提升載客率。

下一波鎖定中短途通勤圈 基桃竹中入列

今年上半年將完成中長途及東部路線的優化，下半年重心則轉向基隆、桃園、新竹、台中等中短途區域生活圈。這些路線多為通勤旅次，將盤點同一路廊內各家業者的路線，評估合併、增設或調整班次的可能性，以提升整體路網效率。

不過，梁郭國強調，並非所有路線都會變動，例如台北－宜蘭路線運量已恢復至疫情前9成以上，營運效益良好，就不在調整範圍內。

公路局長林福山也說，這波調整是近30年來最大的一次變動，無論是都會區通勤或長途路線優化皆已同步展開。目標是在今年底前，與相關單位及團體討論出具體可行措施，整合業者量能，讓國道客運在艱困環境中能永續經營，也保障民眾行的權益。