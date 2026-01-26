客運業者盼運價反映成本 促政府補助

交通部公路局祭出多項措施協助公共運輸復原，業者說部分措施確實有幫助，但前年五月實施的新運價卻沒反映成本，認為若憂心運價調整影響票價，降低民眾搭乘意願，政府就該多補助。

首都客運總經理李建文表示，對於主管機關正面回應業者需求表達肯定，在增加女駕駛長招募誘因部分，該公司會配合建構兩性平權的工作環境，包含設置女性獨立盥洗室、休息室，另外，目前首都客運也會在站場的女駕駛長洗手間，免費提供女性生理用品。

運價部分，李建文指出，雙北市區客運每兩年就會檢討運價成本，而國道客運前一段時間未曾討論，二○二四年五月一日實施新運價，卻沒核實反映業者成本，除盼國道、公路客運能比照雙北市區客運，能兩年檢討一次運價外，也要真正反映成本。

國光客運表示，目前公路局推動的各站點間區間售票、彈性上下交流道、鼓勵紅牌遊覽車轉型黃牌投入公運市場等措施，對業者營運都有些微幫助，但最需改善的仍是客運業的大環境及運價調整部分。

國光客運指出，國道客運運價過去十七年未曾調漲，前兩年檢討運價時，運研所報出的成本到實際調升時，僅調漲二至三成，並未實際反映業者成本；若主管機關憂心運價調漲太多，影響民眾票價、降低搭乘意願，應多給予補助。

對於女性駕駛長招募及提供誘因部分，國光客運說，招募駕駛原本就不分男女都歡迎，不過客運業工作較辛苦，要隨時繃緊神經注意道路狀況、解決乘客需求及面對不理性行為，盼能透過調整運價，進一步調漲駕駛薪資，提高招募誘因。

