客運業者退出「這縣市」！公路局出手「12路線剩9條」 元旦上路

新竹客運因營運策略考量於113年9月15日起停駛苗栗縣內公車路線，後續由「亦捷科際」接棒，然而後者先前卻無預警停駛部分路線，引發爭議。為維持苗栗地區公共運輸服務不中斷，苗栗縣府宣布，原亦捷科際客運服務之12條公路客運路線，因後續停駛及搭乘率考量，將由公路局整併為9條公路客運路線，並自明年1月起由苗栗客運公司接手代駛。

苗栗縣府指出，原由亦捷科際客運營運的12條一般公路客運路線，其中5660班次已於日前停駛，另5668已減班至0班次及5667每日僅2班次且搭乘率低，經交通部公路局新竹區監理所表示，因5667及5668班次與5669班次有部分重疊，後續兩路線將建議民眾該搭乘5669班次，故苗栗客運接手亦捷科際客運之營運路線為9條。

縣府表示，確保民眾通勤與交通權益為首要工作，若後續遇有駕駛員人力短缺等情況，導致個別路線無法排班，縣府將立即協調市區客運業者金牌客運及各鄉鎮市幸福巴士協助支援，以避免影響民眾乘車權益。縣府將持續觀察苗栗地區民眾公共運輸需求變化，並與業者保持緊密合作，以維持穩定的班次供給與良好服務品質，讓民眾安心使用大眾運輸。

公路局進一步說明，本次苗栗客運公司接駛的9條路線包括【5655】大湖－卓蘭（經八份）、【5656】苗栗－大湖、【5657】苗栗－獅潭、【5658】苗栗－新雞隆（經銅鑼）、【5659】苗栗－北河活動中心（經鶴岡）、【5661】大湖－中興、【5663】大湖－卓蘭（經景文）、【5664】苗栗－三義（經銅鑼），以及【5669】苗栗－後龍（經十班坑）。

新竹市監理站提到，苗栗地區原有12條路線，經盤點路線整併優化3條，包含【5660】苗栗－福基、【5667】後龍－三湖（經龍港）等2條路線，於疫情過後每月乘車人數僅5人，分別於112年11月27日及115年1月1日起停駛，另【5668】苗栗－通霄鎮公所（經後龍）因路線重複度較高可以藉由【5669】及【5808】完整替代，此舉將可提升苗栗地區公路客運整體營運效率及駕駛員調度彈性。

新竹市監理站進一步表示，這9條路線之行駛動線及停靠站與原本營運路線相同；在班次方面，苗栗客運公司接駛期間仍比照原亦捷公司服務班次，民行交通不會中斷請鄉親朋友放心，詳細班次時刻表及無障礙班次服務可至公路客運即時動態資訊網或下載ibus app查詢，歡迎鄉親朋友多加利用。

