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中部中心/李文華 彰化報導

受滯留鋒面影響，這幾天中台灣大雨不斷，有民眾在彰化搭乘員林客運，車外下大雨，車內也漏水下起小雨，乘客只好在車上撐傘，直呼太過荒謬，業者解釋是逃生窗防水膠條老化導致漏水，已經安排車輛進廠更換。





客運漏水下小雨! 乘客"車內撐傘"直呼太荒謬

客運漏水下小雨! 乘客"車內撐傘"直呼太荒謬(圖/民眾提供)





客運內下起小雨，雨水滴滴答答，不斷滴落下來，車上乘客看傻眼，怎麼車外下大雨，上車在室內還是要淋雨，不想被淋濕，乘客乾脆拿出雨傘在車上撐傘遮雨。目擊民眾拍下照片，算一算包含司機，車上總共出現了3支雨傘，讓乘客直呼真的太荒謬。

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客運漏水下小雨! 乘客"車內撐傘"直呼太荒謬

逃生窗防水膠條老化 客運漏水"車內下小雨"(圖/民視新聞)





撐傘搭車，這場景，出現在彰化員林客運車上，導致車內下小雨的源頭，就是車頂的逃生窗，防水膠條，經過陽光曝曬老化，業者說雖然平常定期加強檢查，不過這幾天，滯留鋒面和西南氣流影響，雨彈狂炸，雨勢實在太猛烈，才會導致客運漏水，已經安排車輛進廠，更換防水膠條。





客運漏水下小雨! 乘客"車內撐傘"直呼太荒謬

業者補充另外有統計漏水疑慮的車輛 在雨季期間非必要不會執行勤務 避免車內漏水窘境再發生(圖/民視新聞)









業者補充，另外有統計，漏水疑慮的車輛，在雨季期間，非必要不會執行勤務，避免車內漏水窘境再發生，影響觀感。





原文出處：客運漏水下小雨! 乘客"車內撐傘"直呼太荒謬

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