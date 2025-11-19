客運營業虧損率降 業者嘆缺工

公共汽車客運業營業收支虧損率連2年收窄，但業者認為經營變數仍是駕駛缺員問題，將直接影響本業收入。圖為示意圖，非新聞當事照片。（本報資料照片）

全台汽車客運年載客量回溫速度較雙鐵慢，但去年已接近疫情前10億人次水準；據統計，公共汽車客運業營業收支虧損率繼111年達25.2％後，已連2年收窄至去年5.8％，總收支盈虧也漸回溫。業者分析，只看數據太樂觀，經營最大變數是駕駛缺工問題，將直接影響本業收入。

交通部旅運及倉儲業產值調查報告顯示，去年公車客運業營業收入339億元、營業支出359億元，營收虧損率收窄至5.8％，營收接近疫前2019年377億元，但當年支出424億元，故虧損率達12.5％。另觀察去年總收支，總收入398億元、總支出378億元，盈虧也從111年的虧損率1.8％連2年復甦，回溫至盈餘率4.9％。

首都客運總經理李建文表示，以全台業者總收支數據，難窺見業界現況全貌，看不出各家累計盈餘或虧損狀態，許多業者在疫情時虧掉一個資本額，至今還沒走出虧損陰霾，未真正步入盈餘階段。

公路及市區客運駕駛仍缺逾2000人，李指出，未來影響客運業最大關鍵變數為駕駛缺工，將直接影響收入，駕駛荒問題嚴峻，駕駛年齡不斷增長，年輕新進速度比不上退休速度，其次影響是場站與人事成本逐年遞增，若只看報告數據就說業界往好的方向發展，恐過於樂觀。

公路含國道客運主管機關公路局表示，112年推動TPASS月票吸引民眾搭乘公路客運，另為協助業者反映合理成本及提升票收，分別於112年5月、去年5月提升公路客運運價，持續提供駕駛招募補助方案，協助挹注人力，去年整體公路客運收入約72億元，較政策實施前111年的57億元已成長25.8％。