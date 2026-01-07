客運缺工2千人！擬開放僑外生掌舵 月薪5萬起、華語門檻調高

勞動部擬開放僑外生擔任客運駕駛。示意圖。（本報資料照片）

全台客運駕駛仍缺員逾2千人，勞動部擬開放僑外生擔任駕駛，去年一度因語言門檻等爭議喊卡，勞動部請交通部重新評估並規畫配套措施。交通部公路局日前已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且須具備相關證照並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低5萬元起。

據統計，截至114年12月，全台市區客運業駕駛缺員1367人，公路客運業駕駛缺員661人，合計缺員2028人。

勞動部去年預告修正《外國人從事就業服務法》第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準，將開放畢業僑外生從事客運、貨運司機等工作，不過在去年5月公告時遭刪除，並指出預告期間外界提出政策意見及推動細節配套措施等，需另行會商衛福部、交通部及經濟部再行釐清，故暫不列入該次修正。

縣市政府也持續呼籲中央，應加速修法推動開放僑外生加入公車駕駛行列，補足人力缺口。

交通部長陳世凱去年5月受訪表示，仍希望可往前推進，勞動部在僑外生部分有整體考量，不是只有交通部的駕駛，可能還有其他考慮因素，客運業者都向交通部反映，目前駕駛不足，盼可透過僑外生模式提供協助。

公路局指出，勞動部於去年3月底預告畢業僑外生能夠從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界尚有不同意見，勞動部請交通部重新評估並規畫配套措施。

公路局說明，外界擔心僑外生語言能力不足問題，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別「由基礎級提升至進階級」，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

公路局表示，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

