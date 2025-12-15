客運行駛台68乘客不得站立 竹東5673線滿載過站不停被投訴

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹東鎮鄉親抱怨今早在冷風中等公車，5673線卻過站不停，有家長心急騎機車載著孩子狂追，氣得PO網、投訴；新竹縣政府獲報了解，原來是該班車已客滿，而5673線因行駛台68線東西向快速公路不得站立，客運公司事後緊急在車前放置「客滿」牌子，並將增設LED跑馬燈，以免鄉親誤會。

有鄉親抱怨，今天早上6點40分的捷乘客運5673線公車，從竹東鎮下公館出站後，經東林橋頭及竹東高中2站，都過站不停；在路口遇到紅燈，多名在冷風中等公車的竹中、竹女等校學生，因擔心上學遲到而拍打車門，但司機不肯開門讓學生上車。有家長騎著機車載孩子苦苦追趕到惠昌宮站，有乘客下車，司機才讓學生上車。

縣府交通旅遊處表示，經查，當時5673線該班公車客滿，行駛至惠昌宮前，有乘客下車又有乘客上車，也剛好滿載；此外，5673線行經台68線依規定不得銷售站票，才導致此事發生。捷乘客運公司事後補救，已緊急在車前放置「客滿」牌子，後續並將增設LED跑馬燈，讓乘客能夠即時掌握最新載客情形。

交旅處長陳盈州指出，5673線下公館-新竹(經台68線)上午6點40分平日每天只有1班，建議竹東鄉親可多利用5608線(經關東橋)，該線公車平日有106班、假日96班，是不用政府補助的黃金路線，多數學生、上班族等在尖峰時段也都搭乘5608線通勤。詳細公車資訊可上「新竹縣智慧公車便民查詢網」查詢。

捷乘客運5673線下公館-新竹(經台68線)被民眾抱怨過站未停車，新竹縣政府建議竹東鄉親，尖峰時段搭公車通勤可多利用班次較多的5608線(經關東橋)。示意圖。(記者廖雪茹攝)

