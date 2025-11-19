客運評鑑制度失靈？桃園交通局這樣說

今（19）日桃園市議會進行市政總質詢，民進黨議員黃崇真針對交通三大問題，包括停車支付不智慧、公車營運品質低落，以及捷運與巨蛋周邊交通量能規劃不足，要求市府提出具體改善方案。

黃崇真提到，桃園近年大力推動智慧城市，儘管系統導入行動支付，但繳費方式對外籍遊客極不友善。現有行動支付多要求綁定本地銀行帳戶，缺乏國際通用的信用卡、Apple Pay等支付選項，且App介面缺乏多國語言。外籍人士常因無法註冊、看不懂中文而須使用傳統超商補單方式，與市府宣稱的智慧化落差極大。他要求交通局應盡快與廠商研議，導入信用卡支付，並優化外語介面，展現桃園作為國際機場城市的友善度。交通局長張新福則回應，目前智慧停車行動支付共有11家業者提供服務，將請廠商協助提升多國語言服務功能，並持續評估導入更多支付方式以提高便利性。

黃崇真也指出，桃園客運每年獲得市府2至3億補助，但服務品質多年未見改善，班次不穩、司機流失、車況老舊等問題層出不窮。現行評鑑制度過於形式化，針對A1重大死傷事故僅扣2、3分，卻能靠配合政府政策加5分抵銷，無法有效約束業者。黃崇真要求市府提出制度改革，並要求桃客提出整體改善計畫，強調不能補助年年給，服務品質卻毫無進步。

張新福表示，客運評鑑項目由交通部公路局發布全國評鑑辦法，市府可評估調整權重，並透過補助與評鑑機制持續加強監督；在秘密客稽查方面，考量市府人力有限，已設置申訴系統，透過公車上QRCode蒐集乘客意見，於接獲相關反映事項後轉請業者處置，並定期追蹤辦理情形。

張新福進一步提到關於公車司機人力與服務品質議題，目前公車司機確實存在跨縣市轉職情形，薪資落差是重要因素，將持續研議提升司機留任誘因；此外，多數司機皆為良好從業人員，市府將持續加強督導業者提升服務品質。

黃崇真表示，中壢後站周邊道路狹窄、動線混亂，遇雨更常出現嚴重壅塞，然而中壢體育園區捷運綠線G26站目前僅規劃兩個出口，明顯無法因應未來巨蛋啟用後大量活動人潮的分散及逃生需求。他建議捷工局應參照國內外大型場館經驗，增設至少一至二個出口，以確保人潮分流與緊急安全。同時，市府也必須同步檢討後站周邊道路瓶頸，擴大行人與自行車的安全空間，方能使捷運、大巨蛋與周邊交通量能整體順暢運作。

對此，張善政說明，未來中壢體育園區周邊交通不會僅依賴捷運，市府會就道路設計、公車路線調整及停車設施等同步評估規劃，以形塑完整運輸網絡，其中人行及自行車等安全問題，皆為優先改善項目。

捷運工程局長劉慶豐則提到，捷運綠線G26站初步規劃增設第三出口，後續將於細部設計階段檢討增設更多出入口可行性，以提升分流效率及民眾便利性；此外，該站距中壢車站約1公里，並已同步規劃周邊道路打通、停車場建置及公車路線調整等事宜。

