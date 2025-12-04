客運通勤族省很大！「TPASS 2.0+」12/1起再進化：中長途兩趟就享回饋、月領最高 2,500 元，返鄉更省荷包！

清晨的轉運站裡，拉著行李的旅客排隊準備返鄉，電子票證輕碰感應器時發出清脆的一聲「嗶」，熟悉而安心。對許多通勤族與在外打拚的遊子來說，公共運輸不只是交通工具，更是每天生活與旅途中不可或缺的陪伴。



交通部推出的 TPASS 公共運輸優惠，使這些「嗶」聲多了一份實質回饋。如今，隨著年末返鄉潮將近，TPASS 2.0 再升級為 2.0+，將僅限中長途國道客運族群的新優惠正式納入，真正做到從城市通勤到跨縣市往返的全面照顧。



「TPASS 2.0 +」 12 月起受惠族群擴大





交通部自114年1月起推出 TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以「每月搭乘紀錄」提供乘車金額回饋。只要每月搭乘公共運輸達 11次，即可享最高30% 回饋；其中搭乘公路公共運輸（包含市區公車與公路客運）滿11次者最受惠，而已有常客優惠的軌道運輸系統，包括台鐵、台北捷運與新北捷運，也加碼提供2%的回饋金。



自政策施行以來成效明顯，截至114 年11月12日，已有26.5 萬名民眾完成記名登錄，114年2至9月累計約1,656.7萬趟旅次符合回饋條件，回饋總金額更超過3,822萬元。整體政策嘉惠族群持續穩定成長。



公路局分析後發現，TPASS 2.0 的主要受惠者集中在短途通勤與通學族，例如捷運與市區公車使用者；但中長途國道客運族群，例如跨縣市返鄉、出差與遠行民眾，每月搭乘次數較難達到11次，因此較難受益。為解決這項不足，公路局自114年12月1日起升級推出 TPASS 2.0+ 公共運輸常客優惠方案，專為中長途國道客運設計新的回饋條件。







TPASS 2.0+ 鎖定西部70公里以上及東部全線共91條國道客運路線，只要每月搭乘兩次即可享 15% 的回饋；搭乘四次則提升為30% 回饋。例如以「7513」台北市—高雄市路線為例，單趟票價約803 元，每月搭乘兩次可回饋 241元（803 元 × 2 次 × 15%），若搭乘四次則可回饋高達964元（803 元 × 4 次 × 30%），減輕長途旅運者的交通負擔，回饋效果相當明顯。



為維護制度公平並避免異常交易行為，例如代購多張車票或大量退票等狀況，公路局也同步自12月起增訂每卡每月2,500 元的回饋上限，使制度在保障民眾權益之餘也能維持運作穩定。

電子支付也能累計回饋！ 10場加碼登錄送活動開跑





TPASS 2.0+ 除了調整中長途國道客運的回饋門檻，也同步將電子支付納入累計機制，包括悠遊付、iPASS MONEY 與 icash Pay。民眾可即日起透過各票證公司的 APP 完成帳號登錄，並成為 TPASS 2.0+常客優惠會員。自12月1日起，只要完成登錄，系統就會開始自登錄次日起，累計當月公共運輸搭乘紀錄，並於次月25日由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。











若為電子票證使用者，民眾可至公路局公運常客優惠平台（網址：https://tpass.thb.gov.tw）點選進入各票證公司記名專區完成記名登錄；先前已完成記名者則無須重新登錄，自114年12月起將依TPASS 2.0+ 回饋條件計算回饋金額。回饋金領取方式同樣便利，民眾可於次月25 日起，至四大超商櫃台由店員協助、前往臺北捷運各站（悠遊卡售卡加值機）操作，或使用票證公司 APP 以「靠卡」方式領取回饋。



為擴大參與度，公路局自114年11月29日起與客運業者合作，在北、中、南各大轉運站辦理共10場加碼登錄送活動。現場除了提供回饋說明與協助登錄手續外，民眾只要完成指定互動與登錄，就能獲得精美小禮物，希望吸引尚未加入TPASS的通勤族與返鄉族積極參加。



最後，公路局呼籲民眾踴躍加入TPASS行列，從1.0定期票(月票)到2.0通勤常客優惠，都是希望透過便利的票證服務與回饋優惠；也鼓勵有返鄉與遠行需求的旅客多加利用中長途國道客運，一同為節能減碳與永續交通盡一份心力。











(圖片來源：交通部提供)

