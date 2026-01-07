客運駕駛缺額破2千人！ 擬開放僑外生「起薪5萬」、條件曝光

全台客運持續鬧駕駛荒，如今勞動部擬開放僑外生擔任駕駛。資料照，廖瑞祥攝



客運駕駛荒問題難解，至今仍缺員逾2千人，先前交通部提出開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不過去年一度因語言門檻等爭議喊卡。如今經勞動部請交通部重新評估並規劃配套措施後，交通部公路局日前已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且需具備相關證照，並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低5萬元起。

根據統計，截至去年12月止，全台市區客運業駕駛仍有1,367員缺額，公路客運業駕駛缺員也有661人，兩者合計缺員2,028人。對此，勞動部去年曾預告修正《外國人從事就業服務法》第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準，開放畢業僑外生從事客運、貨運司機等工作，不過去年5月公告時遭刪除，並指出預告期間外界提出政策意見及推動細節配套措施等，需另行會商衛福部、交通部及經濟部再行釐清，故暫不列入該次修正。

交通部長陳世凱去年5月8日受訪時表示，勞動部有整體考量，不過留住畢業僑外生在台工作，不只是解決大客車駕駛不足，因此仍希望朝這個方向推進，因此還是希望能持續朝這個方向推進，客運業者也不斷反映駕駛員不夠，盼望透過僑外生的模式來協助。

公路局則說明，勞動部去年3月底預告畢業僑外生能從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界有不同意見，勞動部請交通部重新評估並規劃配套措施，並指出外界憂心僑外生語言能力不足問題，經參考教育部及移民署建議，將華語能力測驗級別由「基礎級」提升至「進階級」，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

公路局表示，法規修正後汽車運輸業者聘僱畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚需具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

