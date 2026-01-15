客運高速闖紅燈掀熱議！網酸「難怪沒人去墾丁」 枋寮警：將依法開罰

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

屏東客運一班「墾丁列車」日前行經屏東縣枋寮鄉台1線與建興路口時，竟以高速闖越紅燈，驚險畫面被民眾拍下後上傳網路，引發大量討論。有網友看完直呼「難怪現在沒人要去墾丁」，並向警方檢舉。對此，枋寮警分局今（15）日表示，經檢視影片後確認違規屬實，將依法對客運駕駛開單告發。

有民眾PO出監視器畫面，指控屏東客運一班「墾丁列車」疑似闖紅燈。（圖／翻攝 WOWtchout YT）

根據網友上傳的影片，事件發生在1月9日下午5點14分，網友表示，「出去外面買個東西，看到前面這台黃色大怪獸衝著我來，嚇的我跑到路邊」。其他網友也紛紛留言，「這司機是想要人命吧」、「當作路是他家開的喔」、「收你命公車」、「就這水準還敢妄言要超越沖繩，笑掉眾人大牙」。

對此，枋寮警分局表示，接獲民眾檢舉客運交通違規情事，經調閱影像後，發現該客運行經枋寮鄉台1線與建興路口時，於設有燈光號誌的交岔路口明顯有闖紅燈行為，違規事證明確，已違反《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，將處新台幣1,800元以上、5,400元以下罰鍰。

此外，影片中另疑涉多車道行駛未依規定駕車，違反同條例第45條第1項第4款規定，可處新台幣600元以上、1,800元以下罰鍰，相關違規情形均將依法告發。

