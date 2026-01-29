客錯愕！台南新光三越突停電 台電：設備故障饋線降壓

台南市 / 綜合報導

台南市中西區新光三越中山店與西門店，今(29)日接近中午時發生停電狀況，不少顧客第一時間都被請出百貨公司，還有正要去逛百貨的民眾，則是被擋在門外，不只民眾連各專櫃櫃員都相當錯愕，針對突然停電狀況，台電台南區處回應，因為設備故障，導致南區4千多戶停電，還引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越兩家分店供電異常，在進行搶修後，下午1點鐘已經全數恢復供電。

百貨公司家電寢具樓層，整個暗暗的，明明是營業時間，卻都沒亮燈，就在接近中午的11點53分，新光三越台南市中西區內，中山店以及西門店，都同時突然停電，各專櫃的櫃姐櫃員一陣錯愕，顧客則是被請出百貨公司。

百貨公司工作人員說：「暫停營業了喔，不好意思喔，沒有營業。」有顧客當下正在搭乘手扶梯，停電時手扶梯也停了。顧客說：「才搭3分之1，就停電了。」記者VS.顧客說：「大概搭了3、4階而已啦(然後)然後就停掉了。」

還有正要去逛百貨的，則是被擋在大門外。民眾說：「停電啊，我剛來而已，等一下如果電還沒來，就要回家了，我來領東西，希望趕快復電。」

只是到底怎麼會停電，台電台南區處回應，南區因設備故障，導致區內共4566戶停電，也由於這起事故，引起饋線壓降，造成非故障區間的，新光三越中山店與西門店供電異常，在派員搶修後，下午1點鐘已經全數復電，遭波及的新光三越兩分店，也隨即恢復營業。

