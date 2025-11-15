客青培力營啟動 徐國勇：客語是根要延續不能消失

（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨秘書長徐國勇今天出席2025客青培力營開場致詞時表示，在台灣社會、人人是平等的，需要互相尊重與包容；客家語言就是客家的根本，不能讓它消失，要讓優美的客家語言延續下去，愛它與守護它。

民進黨今天發布新聞稿指出，今天起為期2天的「2025 Team HAKKA客青培力營」在竹北市舉行，來自全國各地關心公共議題、文化傳承與創新及地方發展的客家青年齊聚一堂，共同探討客家族群的新世代定位與挑戰；營隊開場由徐國勇主持，並勉勵青年朋友以多元視野與創新思維，開創屬於客家的時代篇章。

徐國勇致詞時表示，最早平等對待台灣各族群的執政黨就是民主進步黨，為了延續傳統文化並促進尊重多元族群文化，成立行政院客家委員會、客家電視台開播、講客電台開播等，成立後資源挹注也不斷提升。

徐國勇說明，更重要的是，2018年立法院三讀通過行政院所提「國家語言發展法」，這是台灣歷史性一刻，也是政府積極推動國家語言，保存台灣語言文化多樣性及落實文化平權精神的重要宣示。

徐國勇強調，要深知自身的根在哪裡，最重要的是不要看不起自己，因為在台灣社會、人人是平等的，需要互相尊重與包容；客家語言就是客家的根本，不能讓它消失，要讓優美的客家語言延續下去，愛它與守護它。

徐國勇提到，為期2天的客青培力營安排超過13堂主題課程，不僅是一場營隊活動，更是持續推動公共參與的重要平台；多樣性的尊重就是多元的精神，民進黨將持續傾聽青年聲音，支持客家青年投入政策討論與地方實踐，讓客家文化在現代社會不僅被看見，更能創造影響力。

民進黨客家事務部主任黃駿翔指出，延續多年辦理客青培力營，盼參與學員勇敢地擁抱自身文化、自己語言，勇敢地做自己，因為「越做自己，越能展現最好的一面」。（編輯：林克倫、張若瑤）1141115