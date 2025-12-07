客點外送驚見「手繪抽象圖」 業者：創意.食安無虞

台北市 / 綜合報導

現在很多人都會透過訂餐平台訂購餐點，其中想吃什麼，也會先看看食物照片後再決定。但有民眾點開一間台北市餐酒館的頁面，發現食物示意圖竟然是用畫的。例如薯條是畫成黃色的三角形，上面還有一點一點的黑色圓點，也有很多民眾直言：「太抽象」、「看不懂不會想點」。對此，當事業者表示，只是發揮創意、未來也不會換掉。

薯條被熱油炸得金黃酥脆，端上桌香氣四溢，隨著科技發達，民眾靠訂餐平台，能一鍵搞定在家就能吃得到，但有民眾點開APP，看到的不是食物，而是紅色籃子裡畫滿黃色的三角形，上面還有一點一點的黑色圓點，讓民眾直呼食物都這麼抽象嗎，啊原來業者畫的是薯條。

對比來看顏色的確都是黃色，一條一條分明，上面還撒有調味料，再看看其他菜單，橘色的變形方塊，加上幾個綠色圈圈，還有白色線條，畫的是鹽酥雞，另外愛心形狀上有黑白色點點，還有紫色黃白色的圓圈，是辣雞翅和地瓜球。

民眾說：「看不出來。」民眾說：「這到底是什麼啊，看不懂。」民眾說：「不知道這是什麼東西，所以很難決定要不要點。」民眾說：「義大利麵，(我覺得是燒烤)。」民眾說：「滿有趣的，(滿吸引人的，看起來還滿好吃的)。」

手繪的餐點示意圖，有民眾說像抽象畫降低食欲，也有人直言根本是最熟悉的陌生人，因為跟其他餐廳的圖示比一比，APP上大多業者都會有食物照片，還有人講究精緻擺盤，就是想刺激買氣，但當事業者面對消費者的滿頭問號，有話要說。

當事業者說：「灰色代表胡椒鹽，綠色代表蒜粉，然後還有那個巴西里，然後煉乳，我還有是用白色這樣一條一條畫的，鹹酥雞，我還有畫九層塔跟洋蔥喔。」不只手繪風掀議，也有民眾發現圖片背景的環境，恐怕有衛生疑慮，當事業者說：「衛生當然就是我們盡我們所能去做好，不用擔心衛生問題，因為我很愛乾淨，然後我超愛整理。」面對爭議，業者親上火線一一回應，除了強調食安，也表示手繪示意圖，還是能點得到。

