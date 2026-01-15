宣傳今馬熊讚春聯！蔣萬安現場寫「氣」字傳承書法美

台北市議會與中華民國書學會15日在北市府大廳舉辦「迎新春聯揮毫大會」台北市長蔣萬安（二排右四）在現場拿起毛筆寫了端正的「氣」字；北市議長戴錫欽則寫下「駿」字，與現場超過50位的書法家及語文書寫競賽優秀同學一同揮毫，傳承書法技藝之美。（陳俊吉攝）

今年度生肖屬馬年，台北市議會與中華民國書學會15日在北市府大廳舉辦「迎新春聯揮毫大會」，活動已邁入第3年。台北市長蔣萬安在現場拿起毛筆寫了端正的「氣」字，並同時介紹北市府今年的「今馬熊讚」春聯；北市議長戴錫欽則寫下「駿」字，與現場超過50位的書法家及語文書寫競賽優秀同學一同揮毫，傳承書法技藝之美。

蔣萬安表示，今天的揮毫大會，現場有超過50位書法家，也有從140多人中脫穎而出的10位北市國語文競賽優秀同學，一同傳承書法之美的新力量。尤其北市府大廳的「禮運大同篇」，就是出自中華民國書學會長張炳煌之手，還有台灣的長青節目「每日一字」也是由張在20多年間，寫下7千多個字，蒼勁有力的手寫下許多優美書法。

蔣萬安也時宣傳北市府今年結合吉祥物熊讚的「今馬熊讚」春聯以及可以著色的小春聯，希望透過他親手寫的溫度，祝福所有的市民朋友在新的一年馬到成功、一馬當先。

戴錫欽則表示，張炳煌大師20多年前就開始推動「E筆書法」，將傳統書法與科技與時俱進，他更開玩笑說怕同學比他和蔣萬安「寫得好太多」，不過他強調也不會尷尬，因為這就代表書法技藝的傳承。

張炳煌表示，今年活動就是希望書法從小扎根，平常比較少看到國小有完整書法課程，不過透過大家的積極推動，書法還是很受國民教育重視，今天邀請台北市語文競賽南北區書寫組前5名在現場揮毫書寫，希望書法春節年俗文化和大家一起共享。

