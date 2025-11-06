宣傳南投好山好水好拍片 南投縣府再戰文策院文創展讓南投走向國際

南投縣府今年第3度參與2025TCCF文化內容創意大會展覽，向業者行銷南投，盼媒合國內外影視音業者到南投拍片。南投縣府提供



記者周志豪／台北報導

為宣傳南投好山好水，南投縣府今年第3度直搗國內影視音重鎮台北市，再以「南投拍片好所在」為主題，參與由文化內容策進院主辦的2025TCCF文化內容創意大會展覽，向業者行銷南投，盼媒合國內外影視音業者到南投拍片。

南投縣新聞及行政處蔡明志表示，南投縣府明天將在「沙龍舞台」，以「我們做到了We made it happen」為題簡報，展現南投協拍質量兼具的豐富實績，邀國內外影視音業者至南投拍片。

南投縣新聞及行政處指出，此次文策院2025 TCCF創意內容大會，自11月4日起為期4天，在南港展覽館二館舉辦，期間舉行提案大會、論壇、市場展與多場創意內容活動，今年國內共有含南投縣、六都與嘉義市參展。

南投縣新聞及行政處表示，此次大會匯聚全球118家機構共112個展位，有來自世界各地的國內外影視專業、公協會代表、電視台、科技業與跨域創新產業代表參展，其中法國再設國家館，南韓文化產業振興院也首度參展。

蔡明志指出，南投縣府自2023年起，即以「南投拍片好所在」為主題首度參文策院舉辦的這項展覽，藉參展平台媒合，協拍數連2年全年受理20案以上、今年截10月底，受理協拍案件數也以已近20件。

蔡明志表示，南投縣府2年多來成功吸引包括美國、新加坡、印尼及國內外影視音業者70餘個劇組洽詢，表達至南投取景拍片的合作意願，其中更達28個劇組完成拍攝上映，其中不乏來自國內外知名導演、演員等劇組來取景。

蔡明智舉例，今年10月3日上映的「突破：3000米的泳氣」，主要場景就在南投日月潭；即將在年底上映，由韓國知名演員金浩熙主演的台韓愛情電影「那張照片裡的我們」，也是縣府協調相關單位在竹山鎮封街下完成拍攝。

蔡明志透露，此次參展2天以來，也已有包括菲律賓、日本、巴西、新加坡、外蒙古、韓國、法國等多國與國內共近25個劇組洽詢表達拍攝意願。

