宣傳尋秦記 古天樂許願來台慶功

古天樂、宣萱來台宣傳電影版《尋秦記》，許願來台辦慶功。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

時隔25年，電影版《尋秦記》來台上映，監製兼主演的古天樂暌違12年再度訪台，與老搭檔宣萱展現絕佳默契，9日表示，希望帶著片中飾演秦王的林峯再次來台慶功，屆時才能放鬆吃喝。

古天樂與老搭檔宣萱多次合作，交情深厚，更展現絕佳默契，記者會上，宣萱笑稱重返台灣宣傳，彷彿回到了25年前來台推廣港劇版的時光，直呼「時間好像很長，但大家一直沒有離開我們」還幽默引用劇中台詞自嘲「我繼續當我的八婆」，沒想到，古天樂展現冷面笑匠本色，「她是八婆，那我就是八公！」逗得全場媒體大笑。

古天樂也回憶自己第2部戲就與宣萱搭檔，「我們合作了20多年，不只是好朋友，是老拍檔！」宣萱則笑說，外界常覺得古天樂嚴肅，其實私下很幽默，只是當了老闆與監製後責任更多。

由於這趟宣傳行程相當緊湊，古天樂坦言真的很累，首映會見到不少追隨多年的粉絲，讓古天樂相當感動，也透露最想做的第一件事是「在房間睡一整天」，但仍期待若票房表現理想，能再來台灣舉辦慶功宴，可以沒有這麼多壓力，好好走走、吃個東西。