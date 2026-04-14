宣傳政策？川普白宮叫外送 掏100美元給外送員小費
美國總統川普(Donald John Trump)13日在白宮上演一場充滿話題性的「外送秀」，他特別透過外送平台「DoorDash」訂購麥當勞餐點送至橢圓形辦公室，並當場給予外送員100美元（約3171元新台幣）小費，藉此宣傳其主打的「小費免稅」政策。
白宮外送秀
根據報導，當天負責送餐的是來自阿肯色州的外送員賽門斯（Sharon Simmons）。她身穿印有「DoorDash Grandma」字樣的紅色T恤，手提兩袋麥當勞餐點，步行至白宮西翼外側，由川普親自出面迎接。媒體鏡頭全程捕捉這場罕見的白宮外送畫面。
川普見到外送員後，還半開玩笑地向現場媒體表示：「這看起來不像是安排好的吧？」隨後在記者提問白宮是否給了足夠小費時，川普當場從口袋掏出一張100美元鈔票交給賽門斯，並笑著說：「謝謝妳提醒我。」
據白宮透露，這份餐點內容包括川普喜愛的起司漢堡與薯條，之後由他親自分送給西翼幕僚享用。
此次安排除展現川普對麥當勞一貫的偏愛，也被外界視為一場政策宣傳活動，目的在凸顯政府推動的「小費免稅」措施。根據現行政策，年收入15萬美元（約475.6萬元新台幣）以下的服務業工作者，最高可將2萬5000美元（約79萬2800元新台幣）的小費收入列為聯邦所得稅減免項目。
賽門斯受訪時表示，自己去年靠小費收入超過1萬1000美元（約34萬8832元新台幣），新政策確實減輕了經濟壓力。她也透露，川普「對她非常照顧」，但婉拒透露實際收到的小費金額。
分析指出，在美國期中選舉逐漸逼近之際，川普團隊正積極透過各種方式宣傳經濟政策成果，尤其聚焦一般勞工與服務業族群。然而，由於近期中東局勢升溫、油價上漲導致汽油成本增加，部分政策紅利也受到削弱。
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