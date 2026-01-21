宣傳新劇突自嘲「掛件男主」 男星挨轟「甩鍋給女主扛責任」道歉了

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國短劇演員何聰睿曾參與多部戲劇演出，作品包括《請君入我懷》、《念念有詞》等，都有著不錯的播放量。近日，掀起關注的是，何聰睿在直播中談及短劇上線時間，一句「掛件男主」自嘲，被外界認為是把短劇的收視率全甩鍋給女主角，引發討論，對此，何聰睿也發聲道歉了。

何聰睿在宣傳戲劇時，提到新劇在凌晨上架，是片方的決定與他無關，隨後又表示這部戲是屬於女性向的劇，覺得女主角比他重要太多，萬一效果不佳「要賴也是先賴她們」，更自嘲自己只是「無足輕重掛件男主」，部分網友針對何聰睿的言論，解讀是把劇的表現責任推給女主，但有網友提到何聰睿直播時短劇尚未上架，因此認為何聰睿只是單純在探討戲劇上架時間點。

面對輿論的發酵，何聰睿昨（20日）發文道歉，坦言自己開了不合時宜的玩笑，對於冒犯兩部戲的女主角以及辛苦的工作人員感到抱歉，何聰睿表示每部戲的結果，他都抱持最大的期待，無論戲劇收視表現為何，他都會接受且檢討後重新出發，至於形容自己是「掛件男主」，他坦承是用詞不當，最後他向所有喜愛他的觀眾致歉，承諾未來會更加謹言慎行。

何聰睿道歉。（圖／翻攝自微博）

