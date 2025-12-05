宣傳武統被廢止台灣身分！怒嗆「我會回來」中配錢麗證實已搭機離台

政治中心／洪正達報導

錢麗被證實已在3日晚間搭機返回中國。（圖／翻攝臉書）

中配錢麗因經營粉專「中國人民解放軍」宣傳武統，經內政部審議後認定有「危害台灣國家安全與社會安定之虞」註銷台灣身分及戶籍，其任職的華碩電腦股份有限公司則依規定處理，當事人錢麗已在2日辦理離職，並於3日晚間搭機返回中國。

根據《自由時報》報導，錢麗案經內政部等機關審議後，認定其宣傳武統的行為已危害台灣國家安全與社會安定，註銷其身分及戶籍，也廢止依親居留，移民署於本月1日送達通知書後正式生效，因此也喪失健保資格、無法工作，華碩則在接獲相關訊息後，由人資部門請示政府單位，並依主管機關決議，終止其勞雇關係。

不過，陸委會原本審酌錢麗丈夫長年在海外工作，在夫家還有公婆、子女要照顧，因此給予停留資格，至於能停留多久由移民署定奪，不過有消息傳出錢麗已在3日搭機離台。

此外，錢麗因依親居留也被廢止，因此也喪失健保資，同時要離開台灣，由於包含國安單位及陸委會等也時刻緊盯錢麗的在台的一切行為，以防他做出危害國安及社會安定的事情，3日晚間便在移民署監控下搭機離台。

據悉，錢麗離台的班機是川航由台北飛往重慶的班機，3日晚間7點21分起飛，10點13分抵達重慶；移民署則說，錢女已離台返回中國，未來將以何種名義申請來台，移民署也會與陸委會等單位共同審議。

