宣傳片露餡 新北大巨蛋疑選定樹林

新北大巨蛋選址眾所期待，新北市城鄉局近日發布最新宣傳影片，影片從樹林視角出發，更以樹林機五大巨蛋模擬圖為背景，引發民眾臆測選址已選定樹林。體育局則否認，指目前仍在做跨領域、跨局處可行性評估，再對比樹林、淡水2區各條件後，明年6月前由市長候友宜宣布選址地點。

新北市府10月1日揭曉樹林機五、淡海二期為優先評估場址，明年6月確定最終落腳地點。城鄉局近期在臉書專頁《我愛陳香橘》發布宣傳影片，眼尖網友發現影片右側是大屯山、左側為觀音山，巨蛋下方是樹林知名社區，右方還有台鐵軌道，「從樹林視角拍攝，選址呼之欲出了！」

體育局長洪玉玲昨否認，指現階段仍持續開跨領域專家學者諮詢會議及內部跨局處分析會議，討論聚焦運動產業、藝文表演、都市計畫及城鄉規畫等議題，將以造鎮模式發展，未來再對比分析2區各條件優劣，明年6月前揭曉。城鄉局澄清，除樹林視角宣傳影片外，也有淡海視角影片，未有定論。

國民黨議員陳偉杰表示，新北大巨蛋屬全市層級重大建設，選址應回到整體城市發展、交通承載、腹地條件與區域均衡的長期規畫審慎評估。淡海二期擁有相對完整的大面積土地、捷運與重大建設逐步到位，具承接大型公共建設的潛力，也有助帶動北海岸及新市鎮整體發展。

民進黨議員卓冠廷說，樹林大巨蛋的「好消息」與捷運土城樹林段動土的關鍵「黃金中樞」有高度關聯，因樹林機五除臨近樹林火車站，另有捷運土城樹林線LG18站，可銜接新莊線、板南線、三鶯線及未來的桃捷棕線，交通區位相當優異，盼規畫大巨蛋時，也一併檢討樹林多年未變的都市計畫，讓樹林更宜居。