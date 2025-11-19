宣傳「石虎柳丁」卻1顆都沒買？大苑子急發聲：未宣稱有標章

記者柯美儀／台北報導

大苑子宣稱台灣鮮搾柳丁綠全面使用「友善耕作」的石虎柳丁，卻被農場打臉1顆都沒買，如今業者卻仍以相關影像進行宣傳，導致外界誤會來源，讓農場大喊「不要再被騙了」。對此，大苑子發聲明強調自創立以來皆以透明、負責為原則，長期支持台灣農民與環境，推廣友善耕作，並未宣稱使用「石虎友善農作」標章，無混淆之意。

大苑子認定「南投中寮=石虎友善產區」，表示南投中寮與中寮一帶是石虎重要棲地，目前當地已有超過 10 組石虎守衛隊投入巡守，許多農民也以更友善的方式管理果園。因此品牌主張「支持南投中察的柳丁，就是支持石虎友善土地。」

大苑子表示，自2017年起深耕南投中寮產區至今8年，累積採購柳丁已超過300萬公斤，以長期合作方式支持在地農家、也維持果園生態。

大苑子說明，與果農張鴻濱先生合作已超過7年，僅2024年採購量就約4.5萬公斤，自2018年以來累積採購超過50萬公斤。今年主打「石虎柳丁」系列，本已規劃延續採購，因此提前聯繫張姓農民並前往拍攝介紹產區。

大苑子強調，張先生果園海拔較高，過往採收期多落在每年1月，因此目前（11/19）仍持續表達採購意願，合作並未中斷。

針對「是否使用石虎友善農作標章」引發的外界疑問，大苑子澄清，品牌從未宣稱採用該標章，核心訴求是推動理念倡議，而非依賴認證制度，「支持南投中寮，就是支持石虎棲地的友善農業。」所有流程均維持透明，無混淆之意。

大苑子指出，日前拍攝張鴻濱產區的目的，是希望以影像呈現農作與生態共存的方式，讓更多人了解當地農民與守衛隊的努力，強調推動石虎友善理念並非短期操作，而是多年累積的行動。

