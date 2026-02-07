宣告剩三個月，可能只剩幾天…建立3大支持系統，陪他安心走完最後一哩路：懷最大希望，做最充足準備





首先，希望各位能有一個概念，那就是治療過程中宣告的存活期並非確切數字。存活期的推算，多半採用中位數，這些數據往往含糊不清。然而，當醫生判斷治療結束，患者的人生將來到最後階段時，剩餘壽命卻很少能從三個月延長到一年或兩年。

相反的，實際壽命少於三個月的情況更常發生。臨床經驗豐富的醫生，相對能更準確的預測剩餘壽命，但有些醫生的經驗較為不足，這種情況下，預測也可能大幅偏離實際狀態。

再者，患者的病情也常急轉直下。因此原本宣告還剩三個月的壽命，實際上可能縮短至幾個禮拜，甚至幾天。所以若你的家人當中，有被宣告治療結束，人生即將進入最後階段，我希望你能懷抱著最大的希望，做好最充足的準備。

那麼，當自己所愛之人即將邁向人生最後階段時，具體來說該做些什麼樣的準備呢？

與病患討論接下來的安排

雖然關於這點，或許會有許多不同的意見，但若患者還不知道自己剩下多少時間，我認為最好都要告知他。

如果剩餘壽命還有三個月，他們的身體狀況通常還不錯，或許沒有什麼真實感。

但如同第一章所說明的，其實身體會開始走下坡，正是去世前幾週的事。

所以趁著狀況還不錯時，與病患討論剩餘時間想要如何度過非常重要。

告知剩餘壽命，患者就能自己決定想做什麼、最後想在哪裡度過，才不會留下遺憾。 例如在僅存的時間裡，如何才能活出自我、希望家人給予什麼樣的支持？

請務必與他們坦誠地討論接下來的安排。

別壓抑自己痛苦的情緒

所愛之人可能離世，沒有什麼比這更加痛苦的事。會感到悲傷與不安都很自然。

但是，這些情緒卻很難在當事人面前坦率地表露，多數日本人更是如此。

然而，請不要將痛苦的情感藏在心底忍著不說。 如此壓抑艱熬的心情可能會導致憂鬱症，甚至搞壞身體。 請找出專屬自己的抒發方式，讓自己不必壓抑這些痛苦，例如向無話不談的人傾訴等。

建立支持系統

你是不是打算自己一個人努力照護病患到最後一刻？

請盡可能地建立自己的支持系統。

家人想必是你的後盾，不是家人當然也可以。

朋友、同事一樣願意挺你。

就連醫院裡的主治醫師、護理師等醫療人員，個案管理師、社工等社福人員以及安寧照護團隊，也都能成為你的後援。

此時的重點，就是有效地運用並分類支持系統。

而支持系統可分成三類，請務必牢記。

● 第一類是能替你分擔照護工作的人。

例如幫你做飯、帶病患去醫院的人，就是屬於這類支持系統。

● 第二類是提供你未知資訊的人。

舉例來說，醫療人員就是屬於這類。

他們能向你說明病患當下的病情，會告訴你目前治療、照護的情況，以及你應該做的事。

除此之外，可以事先決定能諮詢遺產繼承與葬禮等相關事宜的人，我想會更加安心。

● 第三類是能撫癒你心情的人。

換句話說，就是可以提供情緒支持的人。

例如和你無話不談的家人、朋友等就屬於這一類。

再次強調，請將自己的痛苦向這些人傾訴，並且放下。

請從這三個角度思考，建立自己的支持系統。

傳達彼此真實心意

前面提到的內容非常重要，請務必做好準備。

不過，我最希望你做的事，就是把想說的話告訴所愛的人，並接收他給你的訊息。

當你所愛之人即將來到人生的最後階段時，你想要告訴他什麼呢？

而他們想傳達給你的訊息又是什麼呢？

我想，病患對你來說肯定是非常重要的人，如果僅剩下這段時間，不妨分享彼此的真實心意；如果過去有說不出口的話，請趁現在告訴彼此。

如果是父母，你或許會想對他說：「謝謝你生下我。」 若是夫妻，或許會想對他說：「一直以來謝謝你。」或者：「我愛你。」

告訴所愛之人想說的話，並接收他的訊息，這就是我希望你做的第四件事情。

無論是什麼樣的遺屬，多少都會抱持著遺憾，始終懷抱著痛苦的人也不在少數。

但另一方面，也有人能積極地活下去，沒有太大的遺憾。

我希望遇見這本書的你，盡可能不要有這樣的遺憾。

或許有什麼苦衷，但我想，只要「懷抱最大的希望，做最充足的準備」，今後你的人生就能一片光明。

為此，我希望你能盡量將所愛之人放在第一順位。請務必將這些事情放在腦海裡，並做好準備。

