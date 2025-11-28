中國國民黨黨主席鄭麗文（右）與黨籍立法委員楊瓊瓔（中）。（圖／翻攝自Facebook帳號「好立委楊瓊瓔」）





中央選舉委員會已拍板，明（2026）年地方公職人員選舉（6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，簡稱地方九合一選舉）投票日期，定於2026年11月28日（星期六）舉行投票。中國國民黨台中市第三選區（潭子區、大雅區、神岡區、后里區）立法委員楊瓊瓔稍早在其Facebook上宣布，將正式投入國民黨2026台中市長初選，並自稱「準備好了！」

楊瓊瓔表示，她24歲起擔任台中的民意代表（含兩屆省議員，七屆立法委員），並曾受現任台中市長盧秀燕邀請赴任副市長一職，對台中有非常深刻了解。

廣告 廣告

楊瓊瓔說，許多市民朋友勸進她參加黨內台中市長初選，她謝謝大家的支持與肯定。楊瓊瓔亦向所有台中市民朋友報告：「我準備好了！」

楊瓊瓔表示，她未來也會推出相關的市政願景，延續盧秀燕的市政建設「希望能夠跟台中一起進步、一起努力，市民的需求與託付，瓊瓔義無反顧，全力以赴。」

更多新聞推薦

● 宣告參戰國民黨2026台中市長初選 楊瓊瓔：我準備好了！