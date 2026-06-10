宣告參選新竹縣長 鄭朝方：改變的勇氣已經來到眼前

民進黨召開新竹縣長提名記者會，正式宣布竹北市長鄭朝方代表民進黨參選新竹縣長。(記者羅沛德攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「嶄新改變，在新竹縣！」民進黨今天掀牌，確定由竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方在臉書正式宣告這項訊息，他說，每天都兢兢業業做好每一件事，3年多來竹北一步一步改變，但其中還需要一種願意承擔、敢於突破的勇氣，「現在，改變的勇氣已經來到眼前！如果新竹縣民授權給我，我有信心新竹縣的鄉鎮與竹北市會帶來更巨大的改變！」

鄭朝方寫道，他想先向竹北市民說一聲謝謝。從3年多前接下市長職務開始，他每天都兢兢業業做好每一件事。因為竹北是一座對市政要求很高的城市，每一項建設、每一次活動、每一個政策，都接受最直接的檢驗。也正因為有市民朋友的支持與陪伴，我才能和市公所團隊一起完成許多看似不可能的挑戰。

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鄭朝方細數從竹北光節讓世界看見竹北，到市東公園、市西公園改造；從星際籃球場、星空網球場與匹克球場，到兒童節禮物、教師節禮物的用心規劃；從改善城市環境，到打造更多讓市民有感的公共空間。甚至是國際文化盛事，從小野麗莎到理查．克萊德門，這些國際級藝文演出能夠來到竹北，背後克服了無數挑戰與困難。

鄭朝方說，竹北市其實只是一座縣轄市，也就是如同區公所的層級，例如交通、教育與勞工等，主管機關其實是縣政府，但民眾的期待卻是很大，市公所沒有法定授權，無法與縣市政府相比，實際公務人員也僅約80位同仁。「但我們也願多承擔，因為看到了問題」。

對於很多人可能會認為，既然不是市公所的業務，那就不需要介入。鄭朝方說，他一直相信：把事做對，大家會懂會看見。他舉例，中正東路行人與機車地下道長年存在環境問題，公所跨出權責範圍接下改善工程；高中跨縣市通學有需求，公所推動黃金通學線；為了補足YouBike，市公所主動補助縣府超過1億元推動全縣規模最大的建置計畫。

「因為我們精準對準這個世代的需求與問題，所以這3年多來，竹北能夠一步一步改變」。鄭朝方喊話說，現在，改變的勇氣已經來到眼前！「我相信，竹北做得到，新竹縣也做得到」。

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