宣告死亡竟還活著！54歲婦太平間「復活」 醒來已錯過搶救時機

英國達靈頓54歲婦人奧莉芙‧馬丁在自宅突發癲癇後被誤判死亡，送往太平間時竟出現生命跡象。（圖／Durham Police提供）

英格蘭達靈頓（Darlington）一名54歲母親奧莉芙‧瑪麗‧路易絲‧馬丁（Olive Mary Louise Martin）於2023年10月13日在家中廚房癲癇發作倒地後，被趕抵現場的救護人員誤判為死亡，未經急診處理即直接送往達靈頓紀念醫院太平間。不料，她竟在太平間中出現生命跡象，遺憾事後卻仍因缺氧導致腦部嚴重損傷而死亡。

根據英國《東北回聲報》（The Northern Echo）與《地鐵報》（Metro）綜合報導，據驗屍預審調查指出，馬丁在抵達太平間時仍有腦部活動與反應跡象，且在現場出現甦醒徵兆。英格蘭北東部救護服務（North East Ambulance Service, NEAS）代表詹姆斯‧唐納利（James Donnelly）在庭上證實，她在太平間「被觀察到有生命跡象」，顯示當時仍有急救可能。

馬丁最終因腦部缺氧嚴重受損，在不久後死亡。其家屬代表律師湯姆‧巴克萊‧森普（Tom Barclay-Semple）於2025年12月2日出席克魯克驗屍法院（Crook Coroner’s Court）預審會議時指出，馬丁倒地後曾長達兩小時未接受任何醫療處置。他質疑：「如果當時立即送醫救治，她是否還有存活機會？」

他進一步表示，當時馬丁正準備出門上班，吐司仍在烤麵包機中，合理推斷發作時間為清晨。他也呼籲正式驗屍程序應邀請重症醫療專家說明，是否有可能搶救成功。不過，資深驗屍官傑瑞米‧奇珀菲爾德（Jeremy Chipperfield）認為，由於無法確定她倒地後缺氧時間，這部分仍存重大不確定性。該案下一次預審將於2026年1月30日召開，完整驗屍庭期則尚未確定。

此案曾由達勒姆郡警察局（Durham Constabulary）展開調查，最終未提出任何刑事指控。英國照護品質委員會（CQC）仍在持續調查NEAS的應變流程與責任歸屬。NEAS急救部主任安德魯‧霍奇（Andrew Hodge）表示，事故發生後立即通報家屬並啟動內部調查，對家屬造成的痛苦深感歉意，並強調同仁皆接受適當支持與輔導。

達靈頓紀念醫院太平間成為誤判案焦點，當時馬丁女士被送至此處後甦醒。（圖／翻攝自X，@MetroUK）

