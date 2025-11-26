宣告退黨「不想玩了！」 何鷹鹭批國民黨兩岸人民都騙：我被鄭麗文誘導喊統一

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭今（26日）在國民黨中央黨部宣告退黨。（圖／李奇叡攝）

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭在本月國民黨全代會前夕，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」，遭國民黨考紀會直指違反黨紀，予以停止黨職處分，雖目前該案送回考紀會，會再重新審理。但何鷹鹭今（26日）在國民黨中央黨部宣告退黨，並痛批國民黨騙兩岸人民，自己是被黨主席鄭麗文誘導，才會喊出和平統一。

何鷹鹭原為中常委，國民黨考紀會以推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，將其依違反黨紀處分規程第15條之規定，停止黨職處分。而後何鷹鹭對於該判決心有不滿，提出申訴，全案送回考紀會，會再重新召開會議，重新審理該案。

何鷹鹭今天穿著綠色羽絨衣現身中常會，面露不悅，和鄭麗文握手時還主動說「我是綠的」，讓現場氣氛一度凝結。何在中常會後向媒體表示，自己被黨中央祭出考紀處分，停職停了18、19個小時，原因是支持和平統一；她強調，自己確實支持和平統一，如果兩岸打起來了，台灣人民會安全嗎？台灣人民會幸福嗎？

何鷹鹭今天穿著綠色羽絨衣現身中常會，面露不悅。（圖／李奇叡攝）

何鷹鹭說，她並沒有支持武統，只希望和平。鄭麗文在黨主席選舉時說「我們都是中國人」，但沒有說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，「妳就是誘導我喊統一」。

何鷹鹭指出，國民黨副主席蕭旭岑去大陸也是說「台灣地區」，但去大陸有對策嗎？有跟人民交代嗎？光說「台灣地區」，玩的是什麼手法？玩什麼文字遊戲？只要有點腦袋的人都知道，這樣子玩下去，真的是在玩火。

何鷹鹭批，國民黨去中國都說是台灣地區，到底是哪個地區？中華民國台灣地區還是中華人民共和國台灣地區？要講清楚說明白，鄭麗文說的「我們都是中國人」，到底是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人，一定要講清楚，如今反而是誘導她說和平統一、早日回到祖國懷抱。

何和鄭麗文握手時還主動說「我是綠的」。（圖／李奇叡攝）

何鷹鹭指出，國民黨又要跟美國好、又要跟日本好、又要去找中國談，到底是為什麼？國民黨的立場一定要表明，不要含糊其詞。

「台灣人民你也在騙、大陸人民你也在騙！」何鷹鹭強調，國民黨在大陸說「我們支持和平」、「台灣地區」，在台灣就說「我們中華民國」，這到底是要幹嘛？

何鷹鹭表示，她希望和平統一，也希望總統賴清德耐心地和中國談，這是賴清德要做的事，那國民黨現在不是在幫賴清德、民進黨做事嗎？這個黨是不是綠了？

何鷹鹭最後痛斥，民進黨敢說敢做、敢做敢為，就是不支持統一，喜歡台獨，民進黨敢表明觀點，為什麼國民黨不敢？「我不幹了！我退黨了！我宣布退黨！這個國民黨，我不想玩了！」



