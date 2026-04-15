宣導也沒用！白沙屯每年上演亂象讓在地人超氣 網友喊話停辦1事

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白沙屯媽祖進香活動，不少沒公德心的香燈腳隨地亂丟垃圾，讓在地人很苦惱。圖／攝影呂健豪、翻攝自白沙屯媽祖粉絲團公開社團臉書

「我不知道他們去走白沙屯還有什麼意義」，有網友在社群抱怨，白沙屯媽祖進香吸引超過46萬名香燈腳共襄盛舉，大部分人士都相當虔誠，但其中還是有不少害群之馬，隨處丟垃圾、食物，這樣的狀況「怎麼宣導也沒有用」，呼籲善心人士一起組成志工，還給白沙屯一個乾淨的小鎮。

白沙屯當地居民在臉書社團「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」發文抱怨，進香活動結束後，人潮慢慢往南移動的同時，也留下了滿地的塑膠袋、空瓶、食物竹籤，甚至還有香燈腳吃剩的餐盒。

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原PO指出，跟著媽祖走不代表一定會被保佑，品德與公德心一樣很重要，無奈的是即便不斷宣導，且該做的也都做了，這樣的亂象仍不斷上演，「隨手亂丟垃圾和福食的人，我不知道他們去走白沙屯還有什麼意義」。

白沙屯媽祖進香活動，不少沒公德心的香燈腳隨地亂丟垃圾。圖／翻攝自白沙屯媽祖粉絲團公開社團臉書

白沙屯媽祖進香活動，不少沒公德心的香燈腳隨地亂丟垃圾。圖／翻攝自白沙屯媽祖粉絲團公開社團臉書

他也指出，將在21日至25日集結諸位志工，到白沙屯幫助居民清掃街道與農田裡的垃圾，「歡迎有志之士一起加入我們，一起出一份力，還給白沙屯一個乾淨的小鎮。」

貼文曝光掀起網友熱議，紛紛表示「我們隨行時都有多帶一個塑膠袋裝垃圾，自己方便也不會弄得垃圾滿地」、「謝謝媽祖的環保戰士」、「不管丟的人是什麼宗教，神明都有在看誰丟的，不要僥倖」、「明年是不是改成一起來撿垃圾徒步進香，考驗香燈腳是不是真的虔誠」。

一名曾分享福食的民眾也分享，前幾年在發放食物的桌子旁，準備了一個自行使用的垃圾袋，卻遭香燈腳不斷丟入，且完全沒有垃圾分類，害得自己怎麼收拾都收拾不完。

有網友則建議，希望廟方能公開呼籲香燈腳能自備環保餐具領取福食，不然就是到一旁的餐廳用餐；甚至有人直言，不要發放福食，才能真正根治問題。



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