宣導國際終止婦女受暴日 高市發表社區服務方案成果

114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動。 圖：孫家銘攝

[Newtalk新聞] 為響應「國際終止婦女受暴日」，高雄市政府社會局家防中心今(22)日下午在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」，以「擁愛反暴力，鄰里齊守護」為主題，串連跨局處網絡與社區力量，共同推動暴力防治與初級預防工作。市府副秘書長王宏榮、社會局長蔡宛芬、貴賓及社區夥伴共同傳遞象徵性別平等與力量提升的紫絲帶，凝聚公私協力的守護能量，一同承諾「拒絕暴力、從社區開始」，吸引超過800名親子與市民熱情參與，在輕鬆有趣的氛圍中認識家暴防治、兒少保護等重要觀念。

防止暴力須從生活周遭的觀念與行為改變做起，社會局家防中心自105年起積極推動社區初級預防工作，以「鄰里攜手、公私合作」為核心精神，結合警政、衛政、社政、教育及社區民眾，多面向協力合作，從家庭、職場、校園到社區全面布局，建構綿密的社會安全網，強化民眾防暴意識與求助能力，並鼓勵居民發揮雞婆心，使暴力止於未發之時。

今日活動結合社會局、衛生局、警察局、教育局、毒防局等網絡單位及34個社區組織、高雄市女性權益促進會，共同展現防暴觀念融入日常生活的成果。活動現場以六大主題(親密暴力、兒少不當對待／性剝削、老人保護、性侵害／性騷擾、數位性別暴力、性別平等及身障保護)規劃親子闖關遊戲增添互動樂趣，內容豐富多元且兼具教育宣導，讓市民在遊戲中學習辨識暴力、了解通報流程與社會資源，深獲大小朋友喜愛。

為肯定第一線社區推廣者的努力，活動中特別表揚今年度6名績優的社區防暴宣講師/員。他們長期深入社區、校園與各類宣講場域中進行宣導，透過課程與活動推動暴力防治扎根，成為連結社區與資源的重要橋梁。

王宏榮表示，感謝各社區運用創意，以動靜態的多元方式宣導性別暴力防治的重要性，將性別暴力的意識深植於居民心中，共同營造暴力零容忍的社區環境，並呼籲暴力無法解決問題，理性溝通，做好情緒管理，尋求有效解決方式或諮詢專業人員，遇有家庭暴力事件，可撥打110、113保護專線尋求協助，共同攜手打造友善社會環境。

王宏榮(左四)、蔡宛芬(右四)表揚今年度6名績優社區防暴宣講師/員。 圖：孫家銘攝

各社區運用創意，以動靜態的多元方式宣導性別暴力防治的重要性。 圖：孫家銘翻攝