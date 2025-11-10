宣導地籍清理流水編更正及臺南市政府地政局公告地籍清理114年度第2批代為標售土地

記者蔣謙正／台南報導

為使地籍資料完整，土地、建物所有權人之身分證字號在登記簿資料為流水編號者，請檢附載有與原登記住址之身分證明文件、所有權狀及印章，儘速辦理統一編號更正登記。

臺南市政府地政局地籍清理114年度第2批標售計45標/45錄，標的轄區有歸仁區、關廟區、麻豆區、學甲區、西港區、七股區及將軍區等行政區，請有意投標之民眾踴躍參與投標。

依地籍清理條例第13條規定，直轄市或縣（市）主管機關代為標售土地前，應公告三個月。並以公告代替對優先購買權人之通知。本府地政局已於114年8月25日於本府、地政局網站及公告欄門首公告，有符合規定之優先購買權者，請主動於決標後10日內書面申請主張優先購買權，以維護自身權益。

本批代為標售期程：

公告時間：114年8月25日-114年11月26日

受理投標：114年11月10日-114年11月26日

開標時間：114年11月27日(四)上午10時

相關標售資訊請至本局網站－地籍地權登記專區－地籍清理專區－代為標售資訊－114年度第2批查詢，為保障您的權益，敬請詳閱「投標須知」。

