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宣導社會勞動政策反賄選 士林檢察長Podcast空中開講 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為使「易服社會勞動」及毒品犯尿液採驗制度更臻健全，並有效杜絕弊端，台灣高檢署特於今（10）日，由檢察官鄧定強親自帶隊，率領相關同仁前往士林地檢署進行業務督核。在士檢檢察長王以文及士林榮譽觀護人協進會洪良鑑理事長的陪同下，一行人實地瞭解淡水文化園區內勞動人的執行情形。王以文特別感謝園區協力推動社會勞動制度，提供勞動人一個用勞力回饋社會的機會。

見證百年前淡水開港歷史的「淡水文化園區」，不僅是承載工業遺址風華的市定古蹟，更是北台灣著名的文化景點。走進園區，宛如踏入時光隧道，獨具美感的紅磚牆及寧靜復古的氛圍，與附近熙攘的淡水老街截然不同。

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園區祕書許瑜蓁表示，因園區占地廣大，維護不易，長期面臨人力吃緊的困境；近年透過向地檢署申請社會勞動人力，協助環境整潔維護，有效舒緩人力不足，也讓古蹟得以維持最佳樣貌。

王以文於園區內參與淡水社區大學《淡水好玩意》節目錄影時，深切指出，「易服社會勞動」讓輕罪者不與家庭分離，能持續留在家中、維持既有的工作，在熟悉的社區裡用行動回饋社會，這不僅是刑罰，更是溫暖的包容，讓司法與社區更貼近。

此外，因應即將於今年11月28日舉行的地方公職人員選舉，王以文在節目中特別強調，今年「選舉查察」的核心重點為防制賄選與暴力、嚴查選舉賭盤、打擊假訊息以及阻絕境外勢力介入選舉，需要全民一起守護，共同看緊選風，國家的未來才會有堅實的保障。

照片來源：士林地檢署

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