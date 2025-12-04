宣導老宅延壽計畫 內政部規劃今年底完成10場說明會

（中央社記者游凱翔台北4日電）為宣導老宅延壽計畫，內政部今天指出，優先至人口稠密及老宅分布較多的台北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，今年底先完成10場，鼓勵社區或房屋所有權人於民國116年12月31日前踴躍申請。

內政部下午舉行「宣導台灣全民安全指引及防災士培訓推動情形」及「老宅延壽計畫宣導規劃情形」部務會報會後記者會，主任秘書黃駿逸、宗教及禮儀司長林振祿、消防署主任秘書張裕忠、國土管理署都市更新建設組長王武聰出席。

王武聰指出，政府開辦老宅延壽計畫，將優先至人口稠密及老宅分布較多的台北市、新北市、高雄市、嘉義市等縣市展開巡迴說明，今年底先完成10場、明年會陸續至其他縣市宣導，同時透過專案管理顧問團搭配簡易申請程序，協助民眾先期評估、整合作業、居家修繕專業輔導等。

王武聰表示，這次補助對象是針對屋齡達30年以上的合法建築物，屬4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅，其中申請公寓公共區域部分修繕補助，住宅使用比例應達1/2以上；申請公寓專有或透天住宅部分修繕則應全戶均作為住宅使用，可進行建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施，最高每棟公寓可補助新台幣960萬元。

另外，室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施，最高每戶可補助20萬元，若有高齡弱勢者更可加碼至每戶30萬元。

王武聰提到，內政部11月30日已在新北三重先嗇宮展開政策宣導，今天則在台北市大同區說明，盼藉由面對面溝通方式，讓民眾深入了解老宅延壽政策最新資訊，並鼓勵社區或房屋所有權人善用政府資源，於116年12月31日前踴躍提出申請，使老屋化身為高齡者生活機能所需的銀髮友善宅。

王武聰表示，有興趣民眾可透過諮詢專線（02-77019919）或上「都市更新入口網」老宅延壽計畫專區獲得最新資訊。（編輯：林克倫）1141204