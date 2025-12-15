行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自YouTube頻道行政院開麥啦-2直播）





總統賴清德依法於今（114）年3月21日公布中國國民黨、台灣民眾黨立法院黨團強勢通過的《財政收支劃分法》修法，而財政部依新版提出各縣市明年度統籌分配款時，因法條公式有錯誤，導致許多縣市分配款不增反減，更出現「富者縣市越富」，與高達345億元預算被修法後法條卡住，中央及地方均無法動用等怪象。11月14日藍白再度攜手通過新版《財劃法》再修法，又出現恐讓中央違《公共債務法》舉債上限15％規定，且更加擴大城鄉差距，加劇富者愈富等問題。對此，行政院提出藍白再修版《財劃法》覆議案，12月5日再遭藍白攜手否決。今（15）日為執行藍白再修版《財劃法》公告施行的期限最後1天，稍早行政院長卓榮泰召開記者會，正式宣布不副署藍白再修版《財劃法》，並表明「立法院可以依照《憲法增修條文》的規定，可以對行政院長提出不信任投票（即倒閣）制衡。

廣告 廣告

卓榮泰說：「針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法，本人身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

卓榮泰表示，立法院這會期總質詢結束那天，他再次強調，共同合作才是國人最大要求，一起以國家為念、以每一位國人為念。「但還是令人遺憾痛心，《財劃法》覆議案立法院不安排行政院說明，拒絕溝通，直接否決再次討論的機會，行政院所提出的《財劃法》版本，也完全無法排入審查。」

卓榮泰指出「到這時候，行政院已經窮盡憲政救濟各種可能，而今只剩下不副署這一途徑。」

卓榮泰說明，基於憲法權力制衡設計，若立法院對行政院不副署的決定有意見，立法院可以依照《憲法增修條文》第3條第2項第3款的規定，這是憲法賦予立法院的權利，可以對行政院長提出不信任投票制衡」。

卓榮泰強調，行政院不副署的這項權利，絕非行政權的獨大，也絕非行政權的獨裁，因為立法院可以受到《憲法》所賦予的對政院提不信任案，來做不同的表示。

更多新聞推薦

● 宣布不副署藍白再修版《財劃法》 卓榮泰：立院有意見可提出政院倒閣制衡