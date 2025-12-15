宣布不副署《財劃法》！卓榮泰轟立院違憲：侵害行政權

行政院長卓榮泰今天親上火線，出席「捍衛憲政秩序」記者會，他表示，將依照憲法第37條不予副署《財劃法》修法，並抨擊立法院修法「違憲」、侵害行政權，且對國家的發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰宣布不副署財劃法。（圖／中天新聞）

卓榮泰表示，去年5月20日，他手持的誓詞，在總統面前向國人同胞說出了誓詞的內容，他強調，自己謹守這份誓約，且從那一天開始，依照憲法第53條，行政院是國家最高的行政機關，「我身為院長，必須依照憲法的規定，我要忠誠的履行，行政院為國家最高行政機關行政首長的職務跟我的責任。」

卓榮泰向國人報告行政院重要的決定，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法，身為行政院院長，將依照中華民國憲法第37條，決定不予副署。立法院這次再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處，違反了憲法權利分立的原則，實質侵害行政權，修法的過程違反公開透明與實質討論的原則，破壞民主程序，若一旦施行，將對國家的發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰強調，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠，依照憲政體制行政立法，兩院的憲政爭議理應由憲法法庭來做最終的判決，但是因為立法院修訂了《憲法訴訟法》，不合理的拉高憲法法庭議決的門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選導致憲法法庭無法運作，失去了弭平憲政爭議的能力。

行政院「捍衛憲政秩序」記者會。（圖／中天新聞）

卓榮泰說，今天是總統依法公布《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院院長，必須以不復議的方式來捍衛民主憲政以及國家的發展，為了堅守三大民主憲政責任，本人無法副署這項法案。理由如下：第一，行政院有責任捍衛憲法權力分立原則，憲法規定，由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，才能確保政治責任的歸屬，然立法院的修法明顯違反憲法。第59條以及即憲法第70條的規範，不僅使得115年度需要增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政項目，也更侵犯了行政院施政決策以及提出預算的權力，違反憲法權利分立原則。事實上，本屆立法院在野黨團近一年半以來不斷意圖擴張權力。從一開始立法院職權刑事法的擴權已經遭到憲法法庭宣告違憲。但隨後禁伐補償條例、憲法訴訟法、114年度中央政府總預算案，以及警察人員人事條例軍人待遇條例，以及今天的《財劃法》再修正案，每一項都一再涉及到違憲的疑慮。雖然屢次聲請釋憲，憲法法庭又被迫失能無法判決違憲，造成今天憲政的僵局。這已經等同立法院既能制定預算，又能審定預算，失去了民主制衡的力量。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同就是球員兼裁判。行政院有必要的責任，捍衛憲法權利分立原則，不能接受立法院隨意擴張權力。

第二，行政院有責任堅守國民主權、民主原則，依法行政。今年11月14日立法院再修正的《財劃法》，沒有經過委員會逐條審查就逕付二讀，在黨團協商都沒有共識的情況下強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害了國民主權。而且115年度的預算已經經由行政院制定完備，八月就送到立法院備審查，卻在程序當中要，求行政院立刻要適用再修正的《財劃法》，在歲入無法增加的情形下，需全速須全數舉債之應舉債額度，超過5600億。佔總預算歲出總額比例達到17.1%，這樣已經違反了公共債務法第5條第7項鎖定15%的上限，等同就是要求行政院要違法編列預算。國家的主人是國民，違反民主程序要求行政院違法，進而破壞民主體制，這已經背離國民主權的精神，行政院有責任堅守國民主權民主原則，依法行政，絕對無法同意這樣的修法。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

第三，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，行政院已經多次說明，立法院《財劃法》再修版有不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的重大施政工作，造成國家的損害與政的政治責任將無以歸咎，若相關經費被迫刪減，國家發展將因而停滯，立法院負得起這樣的責任嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？修法後，各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變好，已經違反憲法。第147條的意志，這種劫貧濟富，違背公益的事情，行政院也絕不容許發生，行政院要扛起國家發展的責任。這樣的《財劃法》施行之後，將使公共利益遭受到無可回復的重大損害，行政院有責任確保國家發展及財政穩健，因此無法副署實行這樣的《財劃法》。

