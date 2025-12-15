宣布不副署《財劃法》 卓榮泰：破壞民主程序、恐對國家發展造成重大危害
行政院長卓榮泰今（15）日宣布，針對立法院今年11月14日三讀通過的財劃法，身為行政院長，將依照中華民國憲法第37條決定不予副署本次修法。並指出，立法院這次再修正的財劃法有違憲之處，一、違反憲法權利分立原則，實質侵害行政權。二、修法過程違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序。三、若施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。
卓榮泰說明，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠，行政與立法兩院爭議理應由憲法法庭做最終判決，但因立法院修正憲法訴訟法，不合理拉高憲法法庭議決門檻，更多次杯葛總統所提出大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了彌平憲政爭議的能力。
卓榮泰進一步說，今天是總統依法公布財劃法最後期限，自己身為行政院長必須以不副署來捍衛民主憲政以及國家發展。為堅守三大民主憲政責任，無法副署這項法案，理由如下：第一，行政院有責任捍衛憲法權利分立原則，憲法規定由行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，也才能確保政治責任的歸屬，但立法院明顯違反憲法第59條及第70條，不僅使明年度預算需要舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將排擠其他施政支出，也更侵犯行政院提出預算的權利，違反憲法權利分立原則。
卓榮泰直言，事實上，本屆立法院在野黨團這一年來不斷意圖擴張權力，從一開始立法院職權行使法的擴權，已經遭到憲法法庭宣告違憲。隨後禁伐條例、憲法訴訟法、114年中央政府總預算案，以及警察人員人事條例、軍人待遇條例，以及今天的財劃法再修正案，每一項都涉及違憲疑慮，雖然有申請釋憲，但憲法法庭被迫失能，無法判決違憲，造成今天憲政僵局。
卓榮泰質疑，這已經等同於立法院，既能制定預算又能審定預算，失去民主制衡的能力。若行政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。行政院有必要的責任捍衛「憲法權力分立原則」，不能接受立法院隨意擴張權力。
卓榮泰指出，第二、行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政。今年11月立法院再修正的財劃法，沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，在黨團協商都沒有共識的情況下，強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害國民主權。
卓榮泰表示，而且115年度總預算已經由行政院制定完備，8月就送入立法院審查，卻在程序中要求立刻要適用再修正的財劃法，在歲入無法增加情形下，須全數舉債支應，舉債額度將達5600億元，占總預算歲出總額之比率達17.1％，違反公共債務法所定15％上限，等同是要求行政院違法編列預算。
卓榮泰強調，國家的主人是國民，違反民主程序、要求行政院違法、破壞民主體制，已經悖離國民主權的精神。行政院有責任堅守「國民主權、民主原則、依法行政」，絕對無法同意這樣的修法。
卓榮泰指出，第三、行政院有責任確保「國家發展及財政穩健」。行政院多次說明，立院財劃法再修版本的不合理之處，若不是違法舉債，就會排擠既定的施政工作，造成國家損害的政治責任，將無以歸咎。
卓榮泰說，國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社福、撥補勞健保經費等，若被迫刪減，國家發展停滯，立法院付得起這樣的責任嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？
卓榮泰表示，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變好，已經違反憲法第147條意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事，行政院絕不容許發生。
