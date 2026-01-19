宣布了！高市早苗：1/23解散眾院 這是「艱難的決定」

日本首相高市早苗今天正式宣布，將於23日解散國會眾議院，她直言這是「艱難的決定」。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，高市指出，解散眾議院是「極其艱難的決定」，目的在於讓國民直接對日本未來方向作出判斷。她強調，這次解散不是為了逃避政治責任，而是面對重大政策轉向所帶來的民主正當性問題。

高市首相表示，在上一次眾議院選舉時，「甚至沒有人預期我會肩負起日本國家經營的責任」，因此解散國會對她而言是格外嚴肅的選擇。她直言：「解散是一個非常、非常艱難的決定。這是為了不逃避、為了與國民一起決定『日本的進路』而作出的決定。」

廣告 廣告

日媒稍早披露，目前眾院選舉時程可能訂於「27日公告、2月8日投開票」，從解散到投票僅短短16天，恐創下戰後最短選戰紀錄，讓不少選務單位大喊吃不消。

至於最大在野黨立憲民主黨代表（黨魁）野田佳彥15日和公明黨代表齊藤鐵夫舉行黨魁會議，2黨同意為接下來的眾議院選戰組成新政黨，黨名可能命名為「中道改革」。

延伸閱讀

搶在「習川會」前！高市早苗可望3/20訪美 牢固美日關係

高市早苗閃電解散眾院！到投票僅16天創最短紀錄 選務大喊吃不消

中日緊張升溫！日媒：陸收緊對日稀土出口審查 要求「追加資料」